La Fenice ha licenziato Venezi: “Offensive le sue dichiarazioni, annullate tutte le collaborazioni”

ROMA – La Fondazione Teatro La Fenice, tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di “annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione.

“La decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra”, conclude la nota.

Beatrice Venezi: "A La Fenice posti tramandati di padre in figlio". Orchestra in rivolta. La frase è contenuta in un'intervista al quotidiano argentino "La Nacion". La RSU del teatro rinnova la richiesta di non affidarle l'incarico di direttrice.https://t.co/yV0l4RyBgp — Tgr Rai Veneto (@TgrRaiVeneto) April 25, 2026

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “prende atto della decisione di Nicola Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza, e conferma al Sovrintendente de La Fenice la sua più completa fiducia. Con l’auspicio che tale scelta possa sgomberare il campo da equivoci, tensioni e strumentalizzazioni d’ogni ordine e grado; nell’interesse del Teatro e della città di Venezia”. Così in una nota del Mic, dopo la decisione del Teatro La Fenice di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi.