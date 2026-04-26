domenica 26 Aprile 2026

La Fenice ha licenziato Venezi: “Offensive le sue dichiarazioni, annullate tutte le collaborazioni”

La Fondazione: "Reiterate e gravi, incompatibili con i nostri principi". La solidarietà al teatro del Ministro Giuli

Data pubblicazione: 26-4-2026 ore 17:44Ultimo aggiornamento: 26-4-2026 ore 19:19

ROMA – La Fondazione Teatro La Fenice, tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di “annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione.

“La decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra”, conclude la nota.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “prende atto della decisione di Nicola Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza, e conferma al Sovrintendente de La Fenice la sua più completa fiducia. Con l’auspicio che tale scelta possa sgomberare il campo da equivoci, tensioni e strumentalizzazioni d’ogni ordine e grado; nell’interesse del Teatro e della città di Venezia”. Così in una nota del Mic, dopo la decisione del Teatro La Fenice di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi.

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di Redazione

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