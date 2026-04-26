MotoGp, in Spagna domina Alex Marquez, cade Marc

ROMA – Dominio di Alex Marquez nel Gran Premio di Spagna di Motogp. Lo spagnolo della Ducati Gresini vince in casa mantenendo la testa della gara in solitaria dal primo all’ultimo giro. Secondo posto per Marco Bezzecchi, che conserva con la sua Aprilia il primo posto nella classifica Piloti, terza la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Gara da dimenticare per la Ducati ufficiale, che da 9 Gran Premi consecutivi non ha un pilota sul podio. Marc Marquez, scattato dalla pole, cade al secondo giro mentre era alle spalle del fratello. Nessuna conseguenza fisica per lui. Dodici giri dopo, tocca a Pecco Bagnaia lasciare la gara, rientrando ai box per problemi allo pneumatico anteriore mentre era in nona posizione.

Ottima quarta piazza per Jorge Martin (Aprilia), seguito da Ai Ogura e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), quindi Johann Zarco (Honda Lcr), Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e chiude la Top10 Pedro Acosta (Ktm).

Questi i primi 5 della classifica Piloti: Marco Bezzecchi 101 punti; Jorge Martin 90; Fabio Di Giannantonio 71; Pedro Acosta 66; Marc Marquez 57.

Questa la classifica Costruttori: Aprilia 125 punti; Ducati 106;

Ktm 79; Honda 39; Yamaha 14.

Le moto torneranno in pista a Le Mans per il Gp di Francia nel weekend dall’8 al 10 maggio.