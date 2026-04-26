E’ caduto il muro della Maratona: Sawe è il primo uomo a scendere sotto le 2 ore in una gara ufficiale

ROMA – Record alla Maratona di Londra. Sabastian Sawe è il primo uomo a scendere sotto le due ore: il keniano ha completato la gara in 1h59:30, conquistando il quarto successo in altrettante gare sulla distanza, al termine di una battaglia che lo ha visto prevalere sul debuttante Yomif Kejelcha, esordiente in una 42 km e incredibilmente anche lui sotto le due ore in 1h59:41.

History rewritten in London for Sebastian Sawe 🤯



Back-to-back London Marathon champion 🏆

First man race the marathon in under two hours 🔥



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Terzo, e terzo anche sotto il precedente record mondiale del prematuramente scomparso Kelvin Kiptum, è l’ugandese Jacob Kiplimo, che in 2h00:28 si deve accontentare ‘solo’ del primato nazionale, così come Kejelcha di quello etiope. Una classifica mai vista, con il quarto posto dell’altro keniano Amos Kipruto in 2h01:39, in crono che ne avrebbe fatto il terzo performer di sempre.

Non è finita. A Londra cade per il terzo anno consecutivo il primato del mondo in gara ‘women only’. Dopo il 2h16:16 della keniana Peres Jepchirchir nel 2024 e il 2h15:50 di Tigist Assefa un anno fa, è ancora l’etiope Assefa a migliorarsi confermando il successo londinese del 2025 in 2h15:41. La migliore delle europee è la scozzese Eilish McColgan, settima in 2h24:51.

Nelle gare wheelchair vince per l’ottava volta a Londra (la sesta consecutiva) lo svizzero Marcel Hug in 1h24:12 davanti al cinese Luo Xingchuan (1h28:45) e al britannico David Weir (1h29:23) e si riconferma anche l’altra elvetica Catherine DeBrunner (al quarto successo sul Tamigi in 1h38:29) che si aggiudica una maratona incerta fino alla fine con la statunitense Tatyana McFadden seconda in 1h38:33 e un altro podio svizzero con Manuela Schar in 1h35:57 (terza anche nella scorsa edizione).