Fabrizio Moro vince Canzonissima: chi è il cantautore romano

ROMA – Fabrizio Moro ha vinto Canzonissima 2026 con ‘Il mio canto libero‘ di Lucio Battisti. La puntata finale della competizione è andata in onda sabato 25 aprile. “È l’omaggio a uno dei più gran dei cantautori della nostra storia, Lucio Battisti. E un grazie a Fabrizio che ce l’ha portata sul palco con tanta grinta, passione e sentimento”, ha affermato la conduttrice Milly Carlucci.

Con questo stesso brano, Fabrizio Moro aveva già vinto la prima puntata della trasmissione. Canzonissima, che è tornato quest’anno rispolverando uno storico format canoro italiano, è stato confermato anche per l’anno prossimo dalla Rai. La conferma l’ha data ieri sera durante la finale Milly Carlucci.

CHI È FABRIZIO MORO

Fabrizio Moro (vero nome Fabrizio Mobrici), è un cantautore, musicista, regista e sceneggiatore. È nato il 9 aprile 1975 a Roma, dove è cresciuto nel quartiere San Basilio. Si è diplomato all’Istituto professionale per la cinematografia Roberto Rossellini. Fin da giovanissimo, Fabrizio ha iniziato a esibirsi dal vivo in pub e locali insieme a diversi gruppi di impronta soprattutto rock. Intanto, per vivere, faceva come facchino. Il successo arriva nel 2007 quando Fabrizio Moro vince Sanremo Giovani con Pensa, un brano dedicato alle vittime di mafia. Incassa anche il Premio Mia Martini della Critica e il Premio Lunezia. Nel 2018 vince il Festival di Sanremo in coppia con Ermal Meta, portando il brano Non mi avete fatto niente.

Fabrizio Moro ha dichiarato di aver abusato di alcol e droghe dai 18 ai 27 anni, ma si è poi disintossicato anche alla luce di disturbi di ansia e ipocondria. In questa scelta lo ha aiutato anche la nascita dei due figli, avuti con la compagna storica Giada Domenicane. La loro storia è finita nel 2019. I figli oggi hanno 15 e 11 anni, si chiamano Libero e Anita.