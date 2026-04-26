domenica 26 Aprile 2026

Chi è Cole Allen, il 31enne che ha sparato alla cena dei giornalisti dove c’era Trump

Ingegnere californiano, vive in provincia di Los Angeles: quando ha fatto irruzione all'hotel Hilton, aveva con sè un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli

di Marcella PirettiData pubblicazione: 26-4-2026 ore 9:50Ultimo aggiornamento: 26-4-2026 ore 9:50

ROMA – Un anno e mezzo fa, nel dicembre 2024, la sua foto era stata rilanciata dall’azienda per cui lavora, la C2 Education, (che si occupa di preparazione a test e ripetizioni), come ‘insegnante del mese‘. L’immagine su trova ancora sulla pagina Instagram della C2. In queste ore, invece, la sua foto rimbalza ovunque sui social in quanto uomo arrestato a Washington dopo aver sparato alcuni colpi alla cena dei 2.600 corrispondenti a cui era presente Donald Trump, all’hotel Hilton.

Cole Tomas Allen ha 31 anni ed è residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles. È un ingegnere meccanico e si è laureato alla CalTech, il California Institute of Technology. Lavora come insegnante part time per la C2 Education ed è uno sviluppatore di videogiochi nella California meridionale. Quando è entrato correndo nella sala sotterranea dell’Hilton di Washington, aveva con sé diverse armi, tra cui un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli. L’uomo avrebbe agito da solo e il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha detto che per ora le autorità non ritengono che vi siano altre persone coinvolte.

Sui social circola la foto del momento in cui è stato fermato, steso a terra. È stato poi accompagnato in ospedale perchè era stato ferito da un agente. I media americani rilanciano la notizia che, secondo i registri della Commissione elettorale federale, Allen avrebbe donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris nell’ottobre del 2024.

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