La minaccia invisibile, quando la nube di Chernobyl si posò sull’Italia

ROMA – Il disastro nucleare di Chernobyl, avvenuto 40 anni fa, ha avuto ripercussioni anche in Italia. Mentre nella zona della centrale si cercava di contenere la tragedia, il nostro Paese stava per fare i conti con una minaccia ‘invisibile’. Pochi giorni dopo l’esplosione, una presenza silenziosa attraversò infatti l’Europa, ‘posandosi’ anche sulle nostre città. Nessuna esplosione o evacuazione, ma una paura che cambiò le abitudini di vita. Una generazione, oggi adulta, ricorda quei giorni di incertezza e timore. La nube radioattiva salita in cielo, infatti, si condensò nelle piogge, trasformando l’acqua in un veicolo di contaminazione per suoli, pascoli e coltivazioni. Improvvisamente, la sicurezza alimentare fu a rischio. L’attenzione si focalizzò sui prodotti della terra, e il timore si cristallizzò attorno a un’espressione divenuta iconica: l’insalata radioattiva. Furono accertati aumenti di cesio e iodio, soprattutto nelle regioni del Nord Italia.

LEGGI ANCHE: Chernobyl, 40 anni fa la notte del peggior disastro nucleare della storia

LEGGI ANCHE: Chernobyl resta un’istantanea sospesa nel tempo. Ma il nucleare è più attuale che mai

Le autorità sanitarie furono costrette a imporre divieti e a dare direttive: fu diramato l’invito ad astenersi dal consumo di latte fresco, verdure come spinaci e lattuga, e tutti i prodotti spontanei come funghi e selvaggina. Fare la spesa divenne un atto di diffidenza. Si puntava su cibi in scatola, latte in polvere e prodotti importati da zone ritenute non contaminate.

Per gli adulti era una scelta difficile, ma per i bambini fu un’esperienza ancora più destabilizzante. Molti si trovarono improvvisamente privati di alimenti quotidiani, senza comprenderne davvero il motivo. Non si potevano mangiare certe cose e non si poteva stare troppo all’aperto, in particolare in certe zone. Regole imposte da qualcosa che non si vedeva. Un nemico astratto, ma reale. C’era un senso diffuso di vulnerabilità. Anche un gesto semplice, come lavare l’insalata o scegliere un litro di latte, diventava una decisione carica di conseguenze.

Col tempo, l’emergenza rientrò. I controlli si stabilizzarono, la vita riprese il suo corso. Ma qualcosa era cambiato. E forse è proprio questo il segno più profondo lasciato da Chernobyl nel nostro Paese: non solo la paura di ciò che accadde lontano, ma la consapevolezza che, in un mondo interconnesso, anche l’invisibile può attraversare i confini e modificare per sempre il modo in cui viviamo il quotidiano. Certamente quanto avvenuto ebbe anche un peso sul referendum del 1987 che decise lo stop al nucleare in Italia.