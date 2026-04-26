L’oroscopo del 26 aprile 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non devi rivangare il passato; lascia spazio ai sogni e cerca di staccarti dalla realtà se questa è fonte di troppe ansie. In amore serve più complicità per instaurare un rapporto più solido…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Sono lieto di poter comunicare che sarà una giornata serena. Oggi sembri più ottimista, solo stanchezza in serata.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Riuscire a fare tutto è un’impresa davvero ardua. Non fare confusione in amore.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Evita sforzi per non arrivare a sera molto stanco. Stai pensando di adottare atteggiamenti drastici con chi non ti merita.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Viaggi e spostamenti favoriti. Se ti piace una persona, inizia fin da adesso a fissare un appuntamento.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Dovresti concederti il più completo relax! Metterai alla prova il partner, ma non tirare troppo la corda. Pazienza in famiglia.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Oggi sembri piuttosto stanco, sei sottoposto a critiche continue e questo non ti piace. Dovresti trovare il modo per accontentarti, almeno per oggi.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Un grande desiderio di armonia e di pulizia morale ti caratterizza nella giornata di oggi. Stasera hai una bella carica di energia, se l’amore è possibile incontrarlo, non devi tirarti indietro.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Giornata che fa da altalena tra momenti positivi, e da altri che vi intralciano un poco. La famiglia ha più esigenze, evita discussioni con un parente.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Soddisfazioni in amore ma c’è qualche dubbio. Puoi rimanere male per il voltafaccia di qualcuno, non preoccuparti, si chiude una porta e si aprirà un portone.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Una situazione può innervosirti, ma è doveroso mantenere la calma. A volte sei proprio tu volubile!
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
L’amore può portare qualche problema anche solo perché non è vissuto come tu vorresti, ti senti in lotta contro tutti, prendi tempo. Sei molto possessivo con chi ami.