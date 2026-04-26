domenica 26 Aprile 2026

L’oroscopo del 26 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 26-4-2026 ore 8:28Ultimo aggiornamento: 26-4-2026 ore 8:28

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non devi rivangare il passato; lascia spazio ai sogni e cerca di staccarti dalla realtà se questa è fonte di troppe ansie. In amore serve più complicità per instaurare un rapporto più solido…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sono lieto di poter comunicare che sarà una giornata serena. Oggi sembri più ottimista, solo stanchezza in serata.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Riuscire a fare tutto è un’impresa davvero ardua. Non fare confusione in amore.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Evita sforzi per non arrivare a sera molto stanco. Stai pensando di adottare atteggiamenti drastici con chi non ti merita.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Viaggi e spostamenti favoriti. Se ti piace una persona, inizia fin da adesso a fissare un appuntamento.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Dovresti concederti il più completo relax! Metterai alla prova il partner, ma non tirare troppo la corda. Pazienza in famiglia.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Oggi sembri piuttosto stanco, sei sottoposto a critiche continue e questo non ti piace. Dovresti trovare il modo per accontentarti, almeno per oggi.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Un grande desiderio di armonia e di pulizia morale ti caratterizza nella giornata di oggi. Stasera hai una bella carica di energia, se l’amore è possibile incontrarlo, non devi tirarti indietro.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata che fa da altalena tra momenti positivi, e da altri che vi intralciano un poco. La famiglia ha più esigenze, evita discussioni con un parente.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Soddisfazioni in amore ma c’è qualche dubbio. Puoi rimanere male per il voltafaccia di qualcuno, non preoccuparti, si chiude una porta e si aprirà un portone.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Una situazione può innervosirti, ma è doveroso mantenere la calma. A volte sei proprio tu volubile!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

L’amore può portare qualche problema anche solo perché non è vissuto come tu vorresti, ti senti in lotta contro tutti, prendi tempo. Sei molto possessivo con chi ami.

Leggi anche

L’oroscopo di sabato 25 aprile 2026

di Redazione

L’oroscopo di venerdì 24 aprile 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»