Meteo, le previsioni del 26 aprile 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

Regime di alta pressione, condizioni di stabilità atmosferica su tutte le regioni. La giornata sarà contrassegnata da un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso, qui soprattutto al Nord. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno calmi. Temperature massime fino a 26-27°C al Nord, 25°C al Centro e più basse al Sud.

NORD

Con l’anticiclone l’atmosfera è stabile sulle nostre regioni; infatti la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere un po’ più nuvoloso rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno con intensità debole dai quadranti meridionali, mentre i mari risulteranno prevalentemente calmi. Clima tardo primaverile con punte di 27°C. Valori massimi attesi tra i 17°C di Genova e i 25-27°C delle altre città di pianura.

CENTRO E SARDEGNA

L’alta pressione abbraccia le nostre regioni garantendo un’atmosfera stabile. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi. Clima caldo primaverile. Valori massimi compresi tra i 21 e i 24 gradi su gran parte delle città.

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione che garantisce condizioni di stabilità atmosferica. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole splenderà senza problemi dato che il cielo si potrà vedere in gran parte sereno. La nuvolosità sarà soltanto occasionale o di passaggio. Venti deboli da nord, mari generalmente calmi. Clima mite. Valori massimi attesi attorno ai 21 gradi su gran parte delle città.