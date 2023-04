A Roma si apre una voragine in zona Portuense: evacuata una palazzina

ROMA – Una voragine voragine si è aperta questa mattina a Roma, in zona Portuense, a causa delle perdita di una conduttura Acea. Una palazzina è stata evacuata ed è stata interrotta la fornitura dell’acqua del quadrante. “A causa di una voragine che si è aperta sul marciapiede all’altezza del civico n. 80 di via Giannetto Valli, a #Portuense, la strada è stata chiusa al traffico veicolare nel tratto che collega via Vincenzo Statella a via Piero Colonna. Si è subito riscontrata una perdita in una conduttura, per questo motivo la fornitura d’acqua alle abitazioni è interrotta“, fa sapere su facebook il presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi. “Sul posto – prosegue Lanzi- sono già operative due autobotti per garantire l’approvvigionamento e ne arriverà una terza. A titolo precauzionale i Vigili del Fuoco hanno disposto l’evacuazione degli appartamenti della palazzina al civico n. 80. Una sola famiglia delle sette residenti ha avuto bisogno di assistenza alloggiativa, che è stata prontamente garantita dalla Protezione civile di Roma Capitale. Sono in corso le video ispezioni da parte di Acea sulle fognature. Domattina sull’area si riunirà la Commissione stabili pericolanti privati di Roma Capitale che verificherà le condizioni e deciderà se e quando le famiglie potranno tornare in sicurezza nelle proprie abitazioni. Subito dopo, salvo valutazioni diverse, dovrebbero iniziare gli interventi per riparare la condotta e il mando stradale”.

Evacuate sette famiglie residenti in una palazzina, operazioni di monitoraggio in corso da parte dei #vigilidelfuoco. Dalle prime ore del mattino intervento a #Roma, in zona Portuense, per una voragine in strada#26aprile pic.twitter.com/G8S28YiUTj — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 26, 2023