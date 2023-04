Tg Politico Parlamentare, edizione del 26 aprile 2023

UCRAINA, MELONI: IL FUTURO DI KIEV SARÀ EUROPEO

“L’Ucraina entri nell’Unione Europea il prima possibile”. E’ l’auspicio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che questa mattina ha ricevuto al Quirinale il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. Confermando il pieno sostegno dell’Italia, il capo dello Stato ha invocato la fine del conflitto e una pace giusta nel rispetto dell’integrità e della sovranità dei territori aggrediti. Si è discusso invece della ricostruzione del Paese, sotto le bombe da quattordici mesi, in una conferenza bilaterale che si è svolta sempre a Roma. “Il futuro di Kiev sarà europeo, di pace e benessere”, ha assicurato la premier Giorgia Meloni spiegando come l’Italia voglia giocare un ruolo da protagonista nella ricostruzione dell’Ucraina. Alla premier sono giunti i ringraziamenti del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha promesso una ricostruzione con standard moderni.

PNRR, FITTO: PRESTO SOLUZIONE SU TERZA RATA

Il governo vuole spendere tutti i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo garantisce il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto nel corso dell’informativa in aula al Senato. Tra i 27 obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno alcuni andranno però rimodulati. Fitto fa tre esempi di progetti che verranno cambiati: gli asili nido, le stazioni per il rifornimento dei mezzi a idrogeno e il progetto di Cinecittà. Il ministro invita a non drammatizzare sulla terza rata che l’Europa non ha ancora pagato e confida che a breve la tranche sarà erogata. Fitto, infine, respinge le accuse sullo smantellamento della governance del Piano.

BIOFUEL PER GLI AEREI, IL GOVERNO: ORA LE AUTO

L’Europa dice sì ai biocarburanti per gli aerei. La misura dovrebbe ridurre le emissioni di CO2 degli aeromobili di circa due terzi entro il 2050. Le compagnie saranno obbligate dal 2025 a miscelare il kerosene con sostanze di origine vegetale e animale.

Ora l’Italia spera che i biocarburanti possano essere previsti anche per le auto, proposta che il governo ha già presentato a Bruxelles per ammorbidire lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Il ministero dei Trasporti italiano conta sul concetto di “neutralità tecnologica” e aspetta un segnale di apertura dalla Commissione, che però al momento ha accolto solo la richiesta della Germania sul via libera ai carburanti sintetici per le auto.

BERLUSCONI MIGLIORA: RIPRESA OTTIMALE

Silvio Berlusconi sta meglio. Il leader di Forza Italia dà segni di una “ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”. E’ un cauto ottimismo quello che trapela dal bollettino medico emesso dai medici del San Raffaele di Milano che stanno curando l’ex premier. “Negli ultimi quattro giorni- fanno sapere gli specialisti dell’ospedale milanese- le terapie” a cui è stato sottoposto Berlusconi hanno dato risposte positive. Sono ormai tre settimane che il leader azzurro è ricoverato a causa di una polmonite, nel quadro di una leucemia cronica. Berlusconi, dopo i primi 12 giorni trascorsi in terapia intensiva, sta proseguendo la degenza in un reparto ordinario. Oggi a far visita al padre anche il figlio Pier Silvio.