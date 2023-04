Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare. Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE

DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 29, 30 APRILE E 1 MAGGIO



HIPPIE MARKET E FOODSTOCK NELL’OASI VERDE DELL’APPIA JOY

PARK



In occasione del ponte del 1 maggio un evento studiato per tutta la famiglia per respirare un’atmosfera magica d’altri tempi e regalare momenti indimenticabili. Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno che accoglierà artigiani, street chef, aziende agricole, artisti di strada, musicisti, operatori olistici, per 3 giorni di benessere, svago e relax. Installazioni e decorazioni fatte a mano con materiali organici realizzati dalla giovane designer Borderlight permetteranno di vivere un’ esperienza immersiva e suggestiva con l’intenzione, di promuovere il riuso creativo e il rispetto per l’ ambiente. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, torte di fango, danza creativa, inglese, trucca bimbi.



Ingresso gratuito

Orari: 29 aprile dalle 16.30 alle 22.30, 30 Aprile e 1 Maggio dalle 10.00 alle 22.30



Appia Joy Park è in via Annia Regilla 245



CINECITTÀ WORLD E ROMA WORLD

Per tutta la famiglia



Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario. Per trascorrere un giorno di festa fuori dal comune si può vivere un’esperienza esclusiva volando a 12 metri di altezza nella Firenze del 500 di Leonardo su Volarium, unico flying theatre in Italia, esplorando i gironi danteschi di Inferno, la montagna russa indoor al buio o provando Altair, il roller coaster che detiene il record di inversioni in Europa. Il viaggio prosegue poi a Jurassic War dove, a bordo di un treno tramite un tunnel immersivo, gli ospiti vengono trasportati indietro di 60 milioni di anni tra terrificanti Dinosauri. Se le temperature dovessero salire, per chi cerca un po’ di fresco c’è l’imbarazzo della scelta tra le discese a 70km/h nell’acqua di Aktium e le 4 attrazioni de Il Regno del Ghiaccio, unico playground sulla neve e sul ghiaccio del Belpaese. Per chi preferisse vivere un’esperienza immersiva e unica che riporta indietro nel tempo di 2000 anni, a pochi passi da Cinecittà World c’è Roma World, il nuovo experience park dell’Antica Roma dove vivere un giorno da Antico Romano completamente immersi nella natura tra storia, spettacoli e animali della fattoria. Qui adulti e bambini possono assistere agli spettacoli dei gladiatori, agli show di falconeria, provare il tiro con l’arco, mangiare nella Taberna all’insegna della tradizione romana, e fare un giro nell’antico mercatino.

COSTO: 27 euro online adulti, 22 euro online bambini; 29 euro in cassa adulti e 24 euro in cassa bambini (Gratis bambini sotto 1 metro)



Cinecittà World è in Via Irina Alberti (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10 minuti dal GRA. Info e biglietti su www.cinecittaworld.it

ECCO COSA FARE IL 29 e 30 APRILE

IL GIARDINO DI FILLY. UNA FATTORIA DIDATTICA NEL CUORE DI ROMA



Il Giardino di Filly è una vera e propria oasi dove incontrare capre, pecore, maialini, conigli, galline, oche, anatre, tacchini, colombi, gru e pony che vivono in modo naturale e spesso in totale libertà. Lo spazio a un passo da Ponte Marconi propone tanti giochi e attività all’aria aperta a contatto con la natura e gli animali della fattoria.



Costo 5,00 euro a persona



Il Giardino di Filly è a Lungotevere degli Inventori, 69 ed è aperto dalle 9.00 alle 19.00



EURPARK PARCO AVVENTURA



Un parco avventura con 22 attrazioni immerse nel verde. I bambini, divisi in gruppi a seconda dell’altezza, sono seguiti da uno staff di professionisti. Anche gli adulti possono cimentarsi in percorsi avvincenti fino a 15 metri di altezza. Il parco offre anche la possibilità di divertirsi con il ping-pong, il calcio balilla, il volano, il tiro con l’arco, le bocce e un percorso marines-baby.



Costo: a partire da 15,00 euro



Eurpark si trova in Piazza Pakistan, zona Eur ed è aperto dalle 10.00 alle 19.00 https://www.eurpark.it/il parco



ECCO COSA FARE IL 30 APRILE



ORE 11.00 ‘PICCOLI ARCHEOLOGI NEGLI SCAVI DEL CIRCO MASSIMO’

Dai 4 agli 11 anni

Com’era fatto il Circo Massimo e cosa succedeva al suo interno? Cicero in Rome

porta le famiglie in un originale viaggio nel tempo, tra corse di cavalli, botteghe,

negozi e locande. Un’attività didattica di circa un’ora e mezza in cui si salirà sugli

spalti e si tiferà per il proprio auriga preferito fino a scommettere sulla quadriga

vincente. La visita guidata è aperta a un numero massimo di 25 partecipanti.



Costo 12,00 euro a persona (sia adulti che minori) con prenotazione obbligatoria

sul sito CiceroinRome.