Bassetti: “La pandemia è finita da tempo a prescindere dall’Oms”

GENOVA – “Per me la pandemia Covid è finita e non sarà certo quello che determina l’Oms a farmi dire che è terminata”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. “È finita perché se si parla con i medici che lavorano in ospedale la risposta è unica: il virus circola, ma la malattia oggi dà sintomi molto blandi nella maggioranza dei casi- argomenta l’infettivologo- certamente c’è qualcuno che magari sta più male di altri, ma la pandemia come l’abbiamo conosciuta è finita da tempo”. Insomma, per Bassetti “non serve qualcuno che ‘schiaccia’ un bottone e che dica da domani è finita“.

