Notte di sbarchi a Lampedusa: 2.644 migranti all’hotspot

PALERMO – Continua l’emergenza migranti a Lampedusa, dove nella notte sono giunte circa quattrocento persone a bordo di barchini grandi e piccoli. Guardia costiera e guardia di finanza lavorano senza sosta per intercettare le imbarcazioni e scongiurare il pericolo di nuove tragedie del mare. Una quindicina gli arrivi sulla più grande delle isole Pelagie. Il più consistente si è verificato all’alba, quando in 115 sono entrati in porto sbarcando al molo Favaloro da un grosso barcone che era stato intercettato da una unità della guardia di finanza. Situazione pesantissima all’hotspot di contrada Imbriacola: a fronte dei 169 migranti che oggi hanno lasciato la struttura, al momento sono 2.644 le persone ospitate all’interno del centro.

