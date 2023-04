Video| Catania, smantellato un traffico di esseri umani: la Dda esegue 25 fermi

PALERMO -Stroncato un traffico di esseri umani dall’Africa all’Europa. La squadra mobile di Catania, su delega della Direzione distrettuale antimafia etnea, ha eseguito 25 fermi. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata dall’avere agito in più di dieci persone, e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Quest’ultimo reato viene considerato pluriaggravato dall’avere agito in più di tre persone in concorso e dall’avere commesso il fatto “per trarne profitto, anche indiretto”, e dalla transnazionalità. I componenti della banda, per lo più guineani e ivoriani, offrivano ai connazionali pacchetti completi di viaggio. Gli indagati sono stati rintracciati in diverse città.

L’indagine, denominata ‘Landayà’, è nata dalle dichiarazioni di una minorenne che, dopo essere stata prelevata dalla comunità nella quale alloggiava, è stata messa su un autobus diretto al nord Italia dove la attendevano i suoi aguzzini. I dettagli dell’inchiesta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala riunioni del decimo reparto Mobile di corso Italia, a Catania. Saranno presenti il direttore centrale Anticrimine della polizia, Francesco Messina, e il questore di Catania, Vito Calvino.