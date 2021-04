L’assessore Baldelli in visita al Liceo Marconi di Pesaro: “Modello scolastico innovativo”

ANCONA – “Questo sabato mattina, su invito del consigliere Marta Ruggeri, ho visitato il Liceo Marconi di Pesaro, accolto dal dirigente Riccardo Rossini – riferisce l’assessore regionale all’Edilizia scolastica Francesco Baldelli -. Ho potuto toccare con mano un modello scolastico innovativo, pensato su misura per le esigenze di studio dei nostri ragazzi, capace di stimolarne creatività e passioni. Un modello che ha consentito all’istituto scientifico di ottenere nel tempo anche il riconoscimento di Liceo musicale e coreutico. Il dirigente Rossini mi ha illustrato alcuni progetti avviati, come le lezioni di fisica e botanica al Parco San Bartolo. Altri interessanti progetti sono invece ai nastri di partenza, come il corso di vela in collaborazione con la Lega navale, aperto anche ai diversamente abili. Progetti che mi hanno piacevolmente colpito, perché la scuola deve essere sempre capace di innovarsi e creare stimoli. E, nel farlo, deve ottenere il sostegno anche della politica. Le buone idee devono infatti essere alimentate, per il bene dei nostri figli e di tutta la comunità”.

Investimenti, quindi, per ‘esportare’ le buone idee. “All’interno del Liceo – continua l’assessore Baldelli – si notano il rispetto del distanziamento sociale e la serietà con cui i ragazzi lo mantengono. Il preside ha già dotato l’istituto di impianti di sanificazione negli spazi più frequentati e un sistema all’avanguardia per la didattica a distanza. Non può però pesare tutto sulle spalle degli istituti. Per questo la Regione Marche ha già stanziato 2 milioni di euro per l’installazione di impianti di ventilazione meccanica nelle aule didattiche e per la loro sanificazione. Ripeteremo questa iniziativa per soddisfare buona parte delle richieste pervenute. Anche gli altri enti, però, devono fare la loro parte. Infine – conclude l’assessore – è ora di investire risorse nell’efficientamento energetico e nell’ammodernamento strutturale dei nostri plessi scolastici. Per questo, dopo aver destinato già lo scorso mese 21 milioni di euro per l’edilizia scolastica, ho chiesto al governo di prevedere uno stanziamento di 200 milioni di euro per le scuole marchigiane, tramite il Recovery Fund. Finanziamento con il quale potremmo far partire oltre 100 cantieri e garantire, in tal modo, scuole sicure ai nostri giovani”.