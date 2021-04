Rave party a Villa Angeletti: la Questura ha identificato e multato 600 persone

BOLOGNA – I protagonisti del rave di ieri a Villa Angeletti a Bologna non resteranno tutti impuniti. Lo fa sapere la Questura chiarendo di non essere rimasta a guardare quando ieri “alcune centinaia di giovani provenienti da varie parti d’Italia” si sono ritrovati nel parco Villa Angeletti per dar luogo ad un rave party conclusosi in serata.

Nel giro di poche ore il raduno ha visto arrivare quasi 800 persone, specifica la Questura. E così sono scattati i controlli: al parco sono arrivate alcune squadre del reparto Mobile che, assieme al personale della Digos, “hanno proceduto all’identificazione di oltre 300 persone e hanno sequestrato, appena le circostanze lo hanno reso possibile, gli impianti di diffusione sonora, composti da mixer, amplificatore, gruppo elettrogeno e quattro casse acustiche, collocati a bordo di un furgone noleggiato ad Arezzo”, elenca la Questura in una nota. Diciotto auto utilizzate dai partecipanti per raggiungere il luogo dell’evento sono state rimosse. E ora “le sanzioni amministrative irrogate, che i destinatari riceveranno a casa”, gli oltre 300 identificati, “vanno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1.000 euro, mentre per il detentore dell’impianto audio scatta anche la sanzione per la violazione del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Bologna, che va dai 300 ai 500 euro”, specifica la Questura aggiungendo che “analoghe sanzioni saranno comminate ai circa 250 giovani identificati dalla Polizia ferroviaria, giunti in treno a Bologna in violazione della normativa relativa agli spostamenti”. Il totale dei multati sale così attorno alle 600 unità.

