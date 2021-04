In Friuli Venezia Giulia l’acqua del mare ha una qualità eccellente, parola di Arpa

TRIESTE – “Il nostro mare parte con la salute eccellente. Il 98% delle nostre coste e delle nostre aree balneabili è tra l’eccellente (93%) e il buono. La balneabilità è garantita su tutto l’arco costiero ed è stato confermato dal primo giro di campionamento sulla balneazione che abbiamo già fatto lo scorso 21 aprile. Quindi partiamo sotto i migliori auspici”. È la sintesi sulla salute del mare nel Friuli Venezia Giulia del direttore dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Stellio Vatta, oggi sul molo Audace di Trieste per il primo di un ciclo di incontri organizzato dall’Arpa in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico orientale sulla sostenibilità dell’ambiente marino. Il tema è proprio la balneabilità, parametro fondamentale per quello che si aspetta essere una stagione estiva di rilancio per il turismo regionale, è stato sottolineato.

Sono 66 i punti di balneazione individuati dalla Regione su cui l’Arpa effettua mensilmente campionamenti per l’analisi microbiologica, analisi visiva, con particolare attenzione all’indicatore di contaminazione da Escherichia coli e enterococchi intestinali. Dall’Arpa si sottolinea inoltre l’obbligo della cartellonistica per i Comuni nel quale con un sistema di stelle- 1 (sufficiente), 2 (buona), 3 (ottima), nessuna (non balneabile) -, va comunicata la qualità delle acque per la balneazione.

Il prossimi appuntamenti già fissati riguarderanno la “Strategia marina” il 24 luglio, “La pesca nelle acque del Golfo di Trieste” il 26 luglio, “Le specie aliene” 26 agosto, “Progetti europei per la sostenibilità del mare” il 27 settembre.