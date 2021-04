Tg Sanità, edizione del 26 aprile 2021

COVID. RT NAZIONALE SCENDE A 0,81. SOLO SARDEGNA È ‘ROSSA’

Sanità e del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia per il periodo compreso tra il 12 e il 18 aprile. Da L’indice Rt medio nazionale di contagio in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerso dall’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore die del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia per il periodo compreso tra il 12 e il 18 aprile. Da lunedì 2 6 aprile, intanto, diventa rossa la Sardegna. Sono in area arancione, invece, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e le Province Autonome sono infine in area gialla. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato le nuove ordinanze.

COVID. SPERANZA: CAMBIARE REGOLE COPRIFUOCO? SARÀ SCIENZA A GUIDARCI

“Cambiare le regole del coprifuoco? Se ci saranno le condizioni io sarò il più felice di tutti a che si facciano dei passi in avanti, perché il nostro obiettivo è tornare alla vita prima del Covid”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo domenica scora alla trasmissione televisiva ‘Domenica In’, in onda su Raiuno. “Si potrà fare quando ci saranno le condizioni, con prudenza e con cautela- ha aggiunto Speranza- se no rischiamo di fare dei passi indietro. L’evidenza scientifica è quella che ci guiderà anche nelle prossime scelte”. VACCINO. FIGLIUOLO: 5MLN DOSI IN ARRIVO, OBIETTIVO 500MILA AL GIORNO ENTRO 29/04 Tra il 27 aprile e il 5 maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Lo ha fatto sapere l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo. L’ufficio, intanto, ha indicato i nuovi ‘target crescenti’ di somministrazioni per le Regioni nel periodo tra il 23 e il 29 aprile: si tratta di una quota giornaliera di iniezioni che ogni territorio deve rispettare. Se questi numeri verranno rispettati, ha spiegato l’ufficio di Figliuolo, consentiranno di arrivare all’obiettivo di 500mila somministrazioni al giorno entro la fine di aprile. COVID. VON DER LEYEN: ENTRO LUGLIO VACCINATI 70% EUROPEI “Grazie a partner forti e affidabili come Pfizer e BioNTech, la vaccinazione sta accelerando. Entro luglio sarà vaccinato il 70% degli europei adulti. Sono state già somministrate oltre 123 milioni di dosi”. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa insieme al ceo di Pfizer, Albert Bourla allo stabilimento di Puursc e al primo ministro del Belgio, Alexander De Croo, ha fatto il punto sulla campana vaccinale nell’Ue. “L’Unione europea- ha proseguito la presidente- lavora per un nuovo contratto con Pfizer-Biontech per 1,8 miliardi di dosi per il 2021-2023 del vaccino anti-Covid”.

‘C’ERA UNA VOLTA… IL FARMACO!’, IL PROGETTO PER SPIEGARE MEDICINALI A BIMBI

Far conoscere ai piccoli pazienti e ai loro genitori tutto ciò che riguarda la vita di un medicinale. È l’obiettivo del progetto ‘C’era una volta… il farmaco!’, finanziato dall’Agenzia italiana del farmaco e realizzato con la collaborazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, grazie ad una convenzione tra il nosocomio capitolino e la Regione Lazio. Il progetto, che ha riguardato i reparti pediatrici di 8 ospedali romani, si è concretizzato in brevi lezioni di un’ora tenute da farmacisti e arricchite da slide rivolte a 104 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Un questionario è stato somministrato loro prima e a dopo le lezioni stesse. I risultati sono stati presentati nel corso di un webinar nella sede dell’agenzia Dire a Roma.

OCULISTI. AIMO: 45% DONNE SOFFRE ‘OCCHIO SECCO’ GIÀ PRIMA MENOPAUSA