Matteo Berrettini trionfa all’ATP 250 di Belgrado

ROMA – Matteo Berrettini trionfa nel torneo ATP 250 di Belgrado. Il romano numero 10 al mondo ha battuto in tre set 6-1, 3-6, 7-6 (7-0) il russo Aslan Karatsev, numero 28 del ranking, in 2 ore e 30 minuti di gioco.

Matteo Berrettini con il titolo conquistato a Belgrado, il quarto a livello ATP, e al suo secondo torneo dopo l’infortunio agli addominali in Australia, rafforza la sua decima posizione avvicinando anche l’argentino Schwartzman, che ora lo precede di soli 197 punti. Il 25enne romano è entrato prepotentemente in Top 10 a novembre 2019 a coronamento di una stagione in continua ascesa, quarto italiano nell’Era Open a riuscire in tale impresa e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9).