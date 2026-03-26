venerdì 27 Marzo 2026

L’Italia vince contro l’Irlanda del Nord 2 a 0. Gattuso: “Andiamo a giocarci la finale”

Gol di Tonali al 56esimo e di Kean all'80esimo minuto

di Marco MelliData pubblicazione: 26-3-2026 ore 22:53Ultimo aggiornamento: 26-3-2026 ore 23:01

(Foto dal profilo Instagram degli Azzurri)

ROMA – Quella di stasera era la prima partita dei playoff dei mondiali e l’Italia l’ha vinta due a zero contro l’Irlanda del Nord giocando a Bergamo. Un trionfo dopo due mesi di attesa. L’Italia vince dunque la semifinale dei playoff delle qualificazioni mondiali di calcio 2026 e prosegue il cammino verso la competizione iridata di Canada, Messico e Stati Uniti, in programma dall’11 giugno al 19 luglio.

Gli Azzurri del Ct Rino Gattuso hanno ottenuto la vittoria grazie ai gol realizzati da Tonali al 56esimo e Kean all’80esimo minuto.

GATTUSO: “ANDIAMO A GIOCARCI LA FINALE”

“Non è stato per niente facile. Siamo stati molto bravi perché non era scontato. Ci siamo anche complicati un po’ nella vita però, alla fine secondo tempo abbiamo dato più ritmo alla partita, l’abbiamo tenuti là, la palla circolava in maniera più veloce e ora andiamo a giocarci questa finale. Adesso recuperiamo“. Lo ha detto il Ct dell’Italia Rino Gattuto, dopo la vittoria ottenuta per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff delle qualificazioni mondiali di calcio 2026.

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