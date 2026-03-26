Pamela Genini uccisa a Milano, qualcuno è entrato nella tomba e ha portato via la testa

MILANO – Pamela Genini, la giovane vittima di femminicidio per mano del proprio compagno Gianluca Soncin, è sepolta nel cimitero di Strozza, vicino a Bergamo. Ma in questi giorni è stata scoperta una cosa terribile: qualcuno, non si sa quando, ha aperto la bara in cui si trovava il corpo della 29enne e avrebbe tagliato la testa al corpo. La ragazza, modella, è stata uccisa a Milano il 15 ottobre 2025: il suo fidanzato (che lei voleva lasciare) aveva tentato di far credere che la 29enne si fosse uccisa. La notizia del cadavere trafugato è stata diffusa durante il programma “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5.

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per vilipendio di cadavere e furto.

La terribile scoperta risale a lunedì scorso, 23 marzo, quando il feretro doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. Gli operai hanno notato qualcosa di strano nella bara: c’erano delle viti saltate, e silicone sui bordi. Una volta aperta, poi, il corpo è stato trovato senza testa. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Zogno e del comando provinciale di Bergamo. Il cadavere di Pamela Genini è stato posto sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

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IL FEMMINICIDIO DI PAMELA

Prima di ucciderla, la sera del 15 ottobre, il suo compagno la perseguitava da tempo: “Se mi lasci ti ammazzo”, “ammazzo tua madre” o ancora “uccido il tuo cane”: sono le frasi che le ripeteva ad ogni discussione. Una volta, una delle tante in cui lei aveva provato a rompere con lui, Soncin l’aveva videochiamata facendosi trovare davanti a casa della madre, a Strozza, anche se Pamela non l’aveva mai presentato ai suoi cari, né avesse mai dato indicazioni su dove vivessero. Il 15 ottobre è entrato nella casa della modella a Milano con la chiave che aveva duplicato ad insaputa della ragazza e l’ha uccisa in modo brutale.