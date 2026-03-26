giovedì 26 Marzo 2026

Tensione al passaggio di consegne in Forza Italia, alla fine Bernini media e ricuce il gruppo diviso

"Propongo Stefania Craxi capogruppo", dice Anna Maria Bernini per uscire da un imbarazzante silenzio seguito alle dimissioni di Gasparri

di Antonio BravettiData pubblicazione: 26-3-2026 ore 20:42Ultimo aggiornamento: 26-3-2026 ore 20:46

ROMA – Momenti d’imbarazzo e tensione al gruppo di Forza Italia durante il passaggio di consegne tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi.
Appuntamento nell’ufficio di Gasparri per le 16.30, preceduto un’ora prima da un comunicato di Antonio Tajani che già esprimeva “i migliori auguri di buon lavoro” a Craxi, non ancora eletta. Tra i primi ad arrivare alla riunione il ministro Zangrillo, la ministra Casellati, il senatore Damiani, tutti firmatari dell’iniziativa di Claudio Lotito per chiedere un passo indietro a Gasparri. Si intrattengono a lungo in una stanza attigua a quella dell’incontro, mentre gli altri sfilano mano a mano. Tra gli ultimi a entrare Lotito e Anna Maria Bernini.

LEGGI ANCHE: Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo in Senato: “silurato” dai suoi. Stefania Craxi: “Avvicendamento già deciso prima del referendum”

Mi dimetto“, esordisce Gasparri quando sono tutti riuniti. Seguono dei lunghissimi secondi di silenzio, in cui non accade nulla. La tensione è palpabile, non parla nessuno. È Bernini, che non ha firmato la lettera, ad alzare la mano: “Scusate, posso dire una cosa?“. Suscita curiosità, si teme il colpo di scena che Tajani col comunicato ha voluto evitare. “Propongo Stefania Craxi capogruppo“, dice la ministra in veste di pontiere. “L’ha detto Tajani“, osserva un senatore. “Eh, appunto”, replica lei. La sottolineatura resta nell’aria, poi si procede. Lo strappo stavolta è ricucito.
Segue un altro momento di imbarazzo, c’è indecisione: si vota o si acclama? Si opta presto per l’acclamazione, tenuto conto anche della lunga tradizione azzurra per l’applauso unitario. A Marina piacendo.

Leggi anche

Mattarella ha firmato le dimissioni di Santanchè, il turismo va a Meloni ad interim. La premier: “Ha lavorato con dedizione”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

VIDEO | Fondo Conoscenza presenta Avvisi 2026: formazione che lascia il segno

di Francesco Demofonti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»