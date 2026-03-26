Bologna, countdown centri estivi: domande dal 13 aprile. Tutte le informazioni

BOLOGNA – A Bologna riparte la corsa per l’accesso ai Centri estivi dedicati alla fascia d’età 3-14 anni: “Viene confermata la modalità per la domanda d’iscrizione organizzata in due fasi successive (domanda e conferma) già sperimentata con successo lo scorso anno. La novità di quest’anno riguarda la possibilità, durante la prima fase, di inviare una nuova domanda per lo stesso minore, conservando il codice richiedente, in caso di compilazione inesatta. Il bando di iscrizione ai centri estivi convenzionati aprirà il 13 aprile”, segnala il Comune in una nota.

La giunta, più in generale, “ha approvato il modello organizzativo e gestionale per i servizi estivi 2026- spiega l’amministrazione- confermando un sistema misto e integrato di servizi offerti da soggetti privati e pubblici, con un forte ruolo di sostegno e coordinamento da parte del Comune per garantire la più ampia accessibilità, pari opportunità e supportando, al contempo, la conciliazione dei tempi vita-lavoro delle famiglie”.

L’offerta è strutturata per coprire diverse fasce d’età con programmi specifici. Un ambito, per l’appunto, è quello dei Centri estivi (3-14 anni), che prevedono attività organizzate da gestori del terzo settore convenzionati, sia in spazi propri che comunali. Poi c’è il progetto Scuole aperte tutto l’anno (11-14 anni), con attività estive nelle secondarie di primo grado basate su una co-progettazione tra Comune, istituzioni scolastiche ed enti del terzo settore. Un altro campo di intervento è quello dei Soggiorni estivi (11-17 anni), con pernottamenti di cinque-sette giorni a carattere educativo, sportivo e ambientale: “Quest’anno, rispetto alla sperimentazione avviata lo scorso anno- segnala l’amministrazione- si potrà partecipare già dagli 11 anni”.

Infine, le opportunità per ragazzi con disabilità (prevalentemente 14-19 anni): ovvero un “modello di sostegno rivolto a ragazzi e ragazze che hanno frequentato la scuola secondaria di secondo grado”, spiega Palazzo D’Accursio.

Per quanto riguarda i centri estivi, segnala poi il Comune, è confermato il contributo regionale (massimo 100 euro a settimana, per un totale di 300 euro a iscritto) per le famiglie con Isee fino a 26.000 euro e per i bambini e ragazzi con disabilità certificata (3-17 anni) indipendentemente dall’Isee, in presenza di determinate condizioni lavorative dei genitori. Poi c’è il contributo comunale esteso: “Viene confermata la platea dei beneficiari, riconoscendo un contributo comunale analogo a quello regionale a tutte le famiglie con Isee fino a 35.000 euro, anche a prescindere dalle condizioni occupazionali dei genitori”. Questo sostegno è valido per i centri estivi convenzionati e per le Scuole aperte tutto l’anno. Infine, il sostegno per i Soggiorni estivi (11-17): “Un contributo comunale specifico, graduato per fasce Isee fino a 35.000 euro, riservato alle famiglie residenti per i soggiorni estivi convenzionati. Quest’anno è stata ampliata la platea dei beneficiari, considerando anche gli utenti dagli 11 ai 14 anni che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2025-2026 la scuola secondaria di primo grado”.

Sono due i bandi per i contributi, uno per i servizi estivi 3-14 e uno per i soggiorni 11-17, aperti da oggi al 20 aprile. “Si consolida un’offerta molto importante- afferma l’assessore Daniele Ara- nell’estate bolognese, confermando l’apertura dei nidi a luglio, tante proposte per la scuola dell’infanzia e scuola primaria e un’ampliamento delle attività per la scuola media, che si unisce a scuole aperte d’estate e a un incremento dell’opportunità dei centri estivi”.