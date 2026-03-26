Addio a Beppe Savoldi, centravanti di razza tra Bologna e Napoli

Foto dal profilo X del Bologna

ROMA – È venuto a mancare oggi a Bergamo all’età di 79 anni Giuseppe Savoldi, “Beppe gol”, storico attaccante degli anni ’60 e ’70, tra i più prolifici della sua generazione. Centravanti completo, abilissimo nel colpo di testa, dopo gli inizi nell’Atalanta, Savoldi ha indossato in Serie A le maglie di Bologna e Napoli (a cui passò dai rossoblu per un miliardo, cifra stratosferica per quegli anni) vincendo 3 Coppe Italia (due con i rossoblù nel 1969/70 e 1973/74 e una in azzurro nel 1975/76) e laureandosi 3 volte capocannoniere della competizione nelle stagioni 1969/70, 1973/74 e 1978/79.

Ha conquistato inoltre il titolo di capocannoniere della Serie A nell’annata 1972/73 con 17 reti. Ha concluso la sua carriera nel massimo campionato italiano con la maglia del Bologna dopo aver messo complessivamente a referto 405 presenze e 168 gol.

IL CORDOGLIO DI LEGA SERIE A, BOLOGNA E NAPOLI

“Tutta la Lega Calcio Serie A- si legge nel comunicato- si stringe alla famiglia Savoldi ed esprime le più sentite condoglianze“. Cordoglio sui social anche da parte di Bologna e Napoli. “Tutto il Bologna Fc 1909 ricorda con affetto Beppe e rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze”, scrive in una nota la squadra rossoblù.

Scomparso oggi a Bergamo, all’età di 79 anni, Giuseppe Savoldi, goleador fra i più prolifici della nostra storia e idolo di una generazione di tifosi del Bologna.



Le condoglianze del Bologna 👉 https://t.co/RIizCW5Qbl pic.twitter.com/lWh6iIm7ce — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) March 26, 2026

Il messaggio della squadra campana: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano. Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona. Ciao, Beppe!”.