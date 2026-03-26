Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 26 marzo 2026

GOVERNO. DOPO DIMISSIONI DI SANTANCHÈ, TERREMOTO IN FORZA ITALIA

Ancora tensioni nella maggioranza dopo il risultato del referendum sulla giustizia. La vittoria del no ha provocato un terremoto nel governo. Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, ieri è stata la volta della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Il suo passo indietro è stato sollecitato pubblicamente dalla premier Giorgia Meloni. Oggi è la volta di Forza Italia. Il capogruppo in Senato Maurizio Gasparri si è dimesso, incalzato da 14 senatori su 20 che gli hanno chiesto di farsi da parte, secondo un rinnovamento nel partito auspicato da Marina Berlusconi. Al suo posto Stefania Craxi.

CONSULTA: “I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE NON SI TOCCANO”

“I principi ‘fondamentali’ e ‘supremi’ della nostra Costituzione non possono essere sovvertiti”. È il monito di Giovanni Amoroso, presidente della Consulta, che ha illustrato oggi la Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2025. Inevitabile il riferimento alla questione referendum: “L’alta affluenza testimonia che quando è in gioco il patto fondativo dell’ordinamento c’è una sensibilità diffusa”, le parole di Amoroso. “Sarebbe bene- aggiunge- che la materia costituzionale fosse affrontata con spirito di confronto, dialogo e concertazione”. Proprio come nel ’46, dopo il referendum istituzionale quando “ci fu una grande divaricazione, ma poi ci si compattò per affrontare problemi ben maggiori”.

PIL. OCSE TAGLIA STIME DI CRESCITA ITALIA, -0,2 NEL 2026

L’Ocse taglia le stime di crescita dell’Italia. Secondo le Prospettive economiche presentate oggi a Parigi, la crescita sarà dello 0,4% nel 2026, 0,2 punti in meno rispetto al precedente Economic Outlook di dicembre. Per il 2027 l’organismo internazionale prevede un aumento del Pil dello 0,6%, inferiore dello 0,1 punti rispetto alle stime di dicembre. L’inflazione dovrebbe crescere dall’1,6% del 2025 al 2,4% del 2026, un dato superiore alle previsioni. Per l’Ocse “il conflitto in Medio Oriente, se persiste, peserà sulla crescita mondiale e farà aumentare l’inflazione”. Servono quindi misure “per ammortizzare l’aumento dei prezzi energetici” mirate a “chi ha più bisogno”.

PROPOSTA DI LEGGE DELLA LEGA: “TUTELARE LA LINGUA ROMENA”

“Un segnale simbolico per un’integrazione vera”. Matteo Salvini lancia un appello a tutte le forze politiche per includere il romeno tra le minoranze linguistiche tutelate. La proposta di legge, presentata dalla Lega a Montecitorio, punta ad aggiornare una norma del 1999, prendendo atto che quella romena è oggi la comunità più numerosa in Italia e contribuisce al 2% del Pil. “È un atto di riconoscenza verso un popolo fratello”, spiega il leader della Lega, affiancato dal consigliere comunale leghista Claudiu Stanasel, che il partito vorrebbe candidare a sindaco di Prato. Un testo di poche righe per dare dignità culturale a una lingua neolatina ormai parte integrante del tessuto nazionale.