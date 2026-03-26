Il “blind baseball” in Italia, 28 anni fa nasceva Aibxc: “Pronti per nuove sfide”

ROMA – Il 28 marzo del 1998 a Bologna nasceva l’Associazione italiana baseball per ciechi (Aibxc), costituita ad opera di nove soci fondatori. “Oggi celebriamo con orgoglio il 28esimo compleanno dell’Aibxc- si legge in una nota sul sito ufficiale- un traguardo importante che rappresenta non solo il tempo trascorso, ma soprattutto il percorso costruito insieme, fatto di impegno, passione e collaborazione. Nel corso degli anni, AIBXC si è distinta per la sua capacità di promuovere valori fondamentali, sviluppare iniziative significative e creare una rete solida tra persone, istituzioni e territorio. Questo anniversario è l’occasione per guardare al passato con gratitudine e al futuro con rinnovato entusiasmo”.

Lanzarini Boscardi

LO STATUTO, COSA PREVEDE

Tra le attività dell’Associazione, si legge nello Statuto, ci sono quelle di “svolgere una attività istruttiva e divulgativa del BXC – Baseball giocato da Ciechi”, “promuovere l’organizzazione annuale del Campionato Italiano e/o Tornei e/o Partite dimostrative di BXC, realizzati esclusivamente attraverso la neo-costituita ‘Lega italiana baseball ciechi e ipovedenti'”, “effettuare a livello internazionale la ricerca di Paesi che già pratichino lo sport del baseball per ciechi, ovvero si mostrino interessati, attraverso i propri relativi organismi di rappresentanza ad avviarne la pratica o a intensificarla al fine di inserirli in un più ampio circuito di incontri internazionali”.

MELI, CALZOLARI E MAZZANTI: I TRE CONDOTTIERI DELL’ASSOCIAZIONE

Nella nota celebrativa della nascita dell’Associazione, inevitabile ricordare chi ha permesso tutto questo: “Un pensiero speciale va ai nostri grandi uomini che, con dedizione e visione, hanno portato avanti questa associazione negli anni: Alfredo Meli, Umberto Calzolari e Alberto Mazzanti. Il loro contributo resta un punto di riferimento prezioso per tutti noi. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e continuano a contribuire alla crescita dell’associazione: soci, volontari, partner e sostenitori. Senza di voi, questo percorso non sarebbe stato possibile”. Oggi, conclude la nota, “non è solo una celebrazione, ma anche un punto di partenza per nuovi obiettivi, nuove sfide e nuove opportunità. Buon compleanno Aibxc!”.

(photo credit: Aibxc/web)