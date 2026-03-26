“La prof mi bullizza, ne ho abbastanza. Farò quel che ho sempre voluto fare”: il manifesto social del 13enne

ROMA – “Manifesto. La soluzione definitiva“: si intitolava così un testo in inglese pubblicato sui social dallo studente di 13 anni che ieri in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha colpito con un coltello una delle sue professoresse, Chiara Mocchi, docente di francese. Un attacco pianificato (è andato a scuola con coltello che aveva pronto in mano) e un bersaglio scelto con attenzione, sembra a causa tra le altre cose di un brutto voto e perchè lei, a detta sua, lo rimproverava, lo prendeva in giro e non lo difendeva se veniva preso di mira. Parole lucide e spietate messe in fila una dietro l’altro da un ragazzino che si era fatto un’idea chiarissima di cosa fare. Ucciderò la mia prof di francese e non è una scelta casuale, è mirata, le piace bullizzarmi, umiliarmi davanti a chiunque, fare commenti odiosi, scherzi non divertenti, e giustificare la violenza nei miei confronti anche quando è evidente che io sia solo una vittima”.

E ancora: “La mia vita è dettata da adulti a cui non importa di me. La mia insegnante di francese non vuole altro che riempirmi la vita di dolore e sofferenza abusando del suo potere. È così impotente nella sua vita che decide che sfogare la sua rabbia su un gruppo di ragazzini delle medie sia un ottimo modo per rilassarsi”.

LA DIAGNOSI DI ADHD

Scriveva ancora il 13enne: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso e mi ha spinto a prendere questa decisione radicale è stata la mia diagnosi di ADHD”, continua il 13enne. “Ho difficoltà di attenzione, è un dato di fatto, eppure, quando mi è stato chiesto di fare un test sul mio comportamento, la mia insegnante mi ha dato punteggi bassi per quanto riguarda la distrazione, ma non esita a farmelo notare in classe, e questo mi fa solo arrabbiare. Mi sembra un sabotaggio. Mi sta incatenando a questa vita di difficoltà solo perché non le piaccio“, scrive il giovane.

“BASTA BANALITÀ, NE HO ABBASTANZA”

Odio per la professoressa di francese a parte, in quello che il ragazzo scrive ci sono solitudine, malessere, rabbia, odio e insofferenza verso gli adulti ma anche verso i coetanei. Ma soprattutto, ed è forse la cosa più sconvolgente, il desiderio di fare qualcosa di notevole, di “rompere la routine” (lo scrive lui stesso) per uscire dal grigiore e non passare più inosservato. Ecco cosa scriveva il 13enne: “Sono giunto alla conclusione che non posso più vivere così. Una vita piena di ingiustizie, mancanza di rispetto e banalità. Ne ho abbastanza, quindi ho deciso che la soluzione perfetta è prendere in mano la situazione. Ucciderò la mia prof di francese e non è una scelta casuale”.

“NON SONO IMPUTABILE”

E aveva anche ragionato sulla sua non punibilità: “Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l’età minima per la responsabilità penale è 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo. Non è solo un atto di vendetta, è un modo per rompere una routine noiosa nel modo più estremo possibile. Sono stanco di essere banale, di dover fare sempre le stesse cose. Le regole non sono qualcosa che dovrei seguire, sono qualcosa che dovrei infrangere, e non c’è niente di meglio per farlo della vendetta, punire chi mi ha fatto del male” scrive ancora il giovane, aggiungendo: “Ho sempre amato infrangere le regole, che fossero etiche, morali o legali, tutte queste cose mi limitano, e se qualcosa sfida la mia libertà, lo sento come un attacco personale alla mia autonomia. Se qualcuno mi dice di non fare qualcosa, il più delle volte mi sento ancora più incline a farlo”.

LA DIRETTA TELEGRAM

Cosa pensa il 13enne dei suoi coetanei? “Sì, a volte sono divertenti, ma mi sento molto più intelligente di loro, e indossare un’uniforme dimostra la mia superiorità. Non sono più uno di loro, sono una persona migliore, che ha l’intelligenza di capire che nessuno si batte veramente per noi e per i nostri bisogni”. Sull’onda di questi input, il 13enne ieri si è messo pantaloni mimetici, ha indossato una tshirt con scritto ‘Vendetta’ (scritta fatta con un pennarello) ed è andata a scuola con un coltello (e con una pistola scacciacani nello zaino). E ha aggredito la professoressa mentre era in diretta su Telegram. Il video, che sta circolando da ore in rete, mostra il momento in cui il giovane entra a scuola, la suola media Leonardo Da Vinci, sale le scale e cammina lungo il corridoio. Si vede in lontananza la sagome della prof Chiara Mocchi, appoggiata al muro fuori da una classe. Alza lo sguardo e guarda lo studente. Ed è lì che lui la colpisce, senza alcun tentennamento.