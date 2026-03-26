Vuoi entrare negli Stati Uniti per i Mondiali? Sono 15.000 dollari di cauzione, grazie

ROMA – I tifosi di alcune nazionali qualificate ai Mondiali negli Stati Uniti potrebbero dover versare fino a 15.000 dollari di cauzione per ottenere il visto turistico. E al momento la regola vale anche per i giocatori. Colpa delle modifiche introdotte dall’amministrazione di Donald Trump, che hanno esteso il cosiddetto “Visa Bond Program” ai cittadini di una cinquantina di paesi. Tra questi figurano anche nazioni presenti al torneo, come Algeria, Capo Verde, Senegal, Costa d’Avorio e, più recentemente, Tunisia. I richiedenti di visti turistici o d’affari (B-1 e B-2) devono dimostrare i requisiti e, in alcuni casi, depositare una cauzione che varia tra 5.000 e 15.000 dollari, rimborsata solo se lasciano gli Stati Uniti entro i termini previsti.



La misura non prevede eccezioni automatiche per grandi eventi sportivi. Di conseguenza, anche giocatori e membri delle delegazioni potrebbero essere soggetti alla cauzione, a meno di esenzioni specifiche. La Fifa sta cercando di ottenere deroghe per calciatori, staff e dirigenti, mentre non sembrano previste facilitazioni per i tifosi.



Dietro le quinte, la Fifa starebbe lavorando a lettere di invito ufficiali per le delegazioni, nella speranza che vengano considerate motivo sufficiente per evitare il deposito. L’eventuale soluzione, tuttavia, difficilmente si estenderebbe ai familiari dei giocatori o ai sostenitori.



Il Dipartimento di Stato americano ha ribadito che tutte le domande saranno valutate caso per caso e che la sicurezza delle frontiere resta prioritaria. Ha inoltre difeso il programma, sostenendo che abbia contribuito a ridurre l’immigrazione irregolare e che verrà esteso sulla base di criteri di rischio. Per i tifosi, il problema è soprattutto economico: la cauzione è individuale, quindi anche un genitore con un figlio dovrebbe pagare due depositi separati. L’onere si aggiunge ai costi già elevati di biglietti e alloggi, rischiando di limitare la presenza di sostenitori da alcuni paesi. “Limitare”, in questo caso, è un eufemismo.



La questione si complica ulteriormente con il tema dei visti a ingresso multiplo. Diverse squadre giocheranno partite tra Stati Uniti, Canada e Messico, rendendo necessario uscire e rientrare più volte nel paese. Le federazioni hanno chiesto garanzie, ma le autorità americane hanno chiarito che la decisione finale dipenderà dalle circostanze individuali di ogni richiedente.