giovedì 26 Marzo 2026

Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo in Senato: “silurato” dai suoi

Alle 16,30 l'elezione del successore, in pole position Stefania Craxi

di Antonio BravettiData pubblicazione: 26-3-2026 ore 12:18Ultimo aggiornamento: 26-3-2026 ore 12:18

ROMA – È convocata per le 16.30 a palazzo Madama una riunione dei senatori di Forza Italia. L’ordine del giorno, firmato dal presidente Maurizio Gasparri, dice tutto: “Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo”.

LA RACCOLTA FIRME PER IL “RINNOVAMENTO”

Forza Italia è in fibrillazione da ieri, da quando 14 senatori su 20 hanno sottoscritto la raccolta firme per spingere un rinnovamento all’interno del gruppo di palazzo Madama, chiedendo la sostituzione di Gasparri. Tra le firme ci sono quelle dei ministri Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo. In pole position per il posto da capogruppo ci sarebbe Stefania Craxi.

Leggi anche

Trasporto locale, scuola e stampa: venerdì 27 marzo è sciopero. Orari e fasce di garanzia

di Redazione

Santanchè, il compagno Kunz: “Un fulmine a ciel sereno. Ma sembrerebbe che a spingere per le dimissioni siano stati altri”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»