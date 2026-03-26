VIDEO |La primavera prende in giro l’Emilia Romagna: bufere di neve anche in pianura e vento abbatti-alberi. Ecco le immagini virali

BOLOGNA – La Primavera ha fatto capolino per poi nascondersi dopo solo pochi giorni: soprattutto in Emilia Romagna dove oggi, giovedì 26 marzo, il clima è tornato invernale, raffiche di vento hanno raggiunto i 90km/h e la neve in mattinata è arrivata persino nella “bassa” del ravennate e del ferrarese. Il maltempo proseguirà per tutta la giornata: il Dipartimento per la Protezione civile ha infatti emesso allerta gialla meteo-idro anche sui settori orientali dell’Emilia-Romagna.

DA IERI SERA UN CENTINAIO DI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO PER ALBERI E CARTELLONI CADUTI

I vigili del fuoco in Regione hanno compiuto 100 interventi dal tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 marzo a questa mattina per alberi pericolanti e cartelloni divelti a seguito del vento forte che ha interessato gran parte della regione, in particolare le province di Ferrara, Modena, Parma e Reggio Emilia.

RAFFICHE DI VENTO FINO A 90 KM/H IN ROMAGNA, A FORLÌ-CESENA PIOGGE DI CHIAMATE AI POMPIERI

Raffiche di vento intense hanno poi interessato in particolare dalle prime ore dalla giornata le province della Romagna, dal litorale all’entroterra di pianura e collinare: numerose le segnalazioni di alberi abbattuti e strade interrotte a Forlì, Cesena e Faenza.

In particolare il Comando dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena da questa mattina è impegnato a fronteggiare gli effetti del forte vento che sta colpendo l’intero territorio provinciale. Fino a questo momento sono stati portati a termine circa 30 interventi, oltre 100 richieste ancora in attesa di evasione in tutta la provincia. L’attività del personale, informa una nota del Corpo, è concentrata prevalentemente sulla rimozione di rami e alberi pericolanti che ostruiscono la viabilità o minacciano edifici, sulla messa in sicurezza di strutture, coperture e oggetti divelti dalle raffiche. Per fronteggiare l’alto numero di chiamate, sono state mobilitate tutte le squadre disponibili della sede centrale e dei distaccamenti del territorio.

UN ALBERO CADE SU UN AUTO PARCHEGGIATA: IL VIDEO VIRALE

Alcuni video, diventati già virali, mostrano la potenza del vento che si è abbattuto nella provincia di Forlì-Ravenna: a Ospedaletto di Bertinoro una webcam ha ripreso casualmente la caduta di un abete addosso ad un’auto parcheggiata.

(Vento abbatte un albero a Bertinoro – video credit: meteo Forlì-Cesena /fb)

NEVE IN PIANURA TRA RAVENNA E FERRARA

In provincia di Ravenna, nel nord ravennate, insolita nevicata primaverile dalla prima mattinata, tra Sant’Alberto e Alfonsine, in pianura. Si segnalano anche blackout a causa delle raffiche di vento che hanno danneggiato l’infrastruttura della rete elettrica. Nevicata anche nel sud ferrarese, a Portogruaro. Si segnala poi il calo drastico delle temperature: +1.4 gradi a San Romualdo e +1.5 gradi a Porto Corsini, a nord di Ravenna.

(Neve nel Ravennate, video credit: Matteo Zaffagnini/Fb)

NEVICA IN APPENNINO, METROPOLI BOLOGNA ATTIVA GLI SPAZZANEVE

Da questa notte nevica in tutto l’Appennino, sopra i 600 metri. Dalle 3.30 di questa mattina sono in azione sulle strade provinciali dei tratti appenninici gli spazzaneve della Città metropolitana di Bologna per liberare le carreggiate dalla neve. Le strade provinciali interessate sono: Sp 8 “Castiglione-Baragazza–Campallorzo”, zona San Giacomo nel Comune di Castiglione dei Pepoli; Sp 22 “Valle dell’Idice SS65” a Loiano; Sp 38 “Monzuno-Rioveggio” e Sp 59 “Monzuno primo tronco” a Monzuno; Sp 57 “Madolma” tra Porretta e Lizzano; Sp 64 “Granaglione–SS64” ad Alto Reno Terme; Sp 71/1 “Cavone” a Lizzano; Sp 62 “Riola-Camugnano-Castiglione” e Sp 72 “Campolo Serra dei Galli” a Camugnano; Sp 81 “Campeggio” a Monghidoro.

Il monitoraggio delle strade è costante e i mezzi rimangono in allerta, informa ancora la Metropoli.

SULL’APPENNINO MODENESE 20 CM DI NEVE, 50 A PASSO RADICI

Sono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra ieri e oggi in tutto l’Appennino, fino a quote basse nel modenese come la zona di San Dalmazio di Serramazzoni e Pavullo, mentre nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro gli accumuli hanno toccato anche i 50 centimetri. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro con i mezzi spartineve e per il monitoraggio della rete viaria, assicurando la percorribilità delle strade; in alcune zone come Serramazzoni, è stato necessario anche rimuovere rami caduti sulla carreggiata a causa delle raffiche di vento.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura. I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

(Bufera di neve a Pavullo, nel Modenese – video credit: emilia romagna meteo/Fb)