Dipendenza dai social, un tribunale Usa riconosce Meta e Google responsabili

ROMA – Una sentenza storica senza precedenti. Un tribunale di Los Angeles mercoledì ha ritenuto Meta e Google – la società madre di YouTube – responsabili per aver contribuito, attraverso le loro piattaforme social, a provocare danni alla salute mentale di una ragazza, oggi ventenne. Il processo è scaturito da una sua denuncia in cui denunciava come YouTube e Instagram abbiano istigato la sua depressione e pensieri suicidi durante l’infanzia. All’epoca dei fatti, la querelante era, infatti, minorenne. KGM, queste le iniziali della ragazza, ora dovrà essere risarcita con 3 milioni di dollari a titolo di danni compensativi. Il tribunale ha attribuito a Meta una responsabilità del 70% e a Google il 30%.

La causa citava come imputate anche TikTok e Snap – la società madre di Snapchat – ma entrambe le aziende hanno raggiunto un accordo extragiudiziale per somme non divulgate.

META E GOOGLE PRESENTERANNO RICORSO

Come spiega Nbc News, i portavoce di Meta e Google – che secondo il tribunale hanno agito per negligenza – hanno fatto sapere di non concordare con il verdetto ed espresso le loro intenzioni di presentare ricorso. “La salute mentale degli adolescenti è profondamente complessa e non può essere ricondotta a una singola app”, ha dichiarato un portavoce di Meta, come riporta il sito. “Continueremo a difenderci con fermezza, poiché ogni caso è diverso, e restiamo fiduciosi nella nostra capacità di proteggere gli adolescenti online”, ha proseguito.