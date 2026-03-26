VIDEO | “Trump, sei licenziato!”: il portavoce dell’esercito iraniano fa il verso al presidente Usa

ROMA – Ebrahim Zolfaghari non teme Trump. Probabilmente è stato piazzato lì apposta, o semplicemente è il ruolo che è stato chiamato a svolgere, proprio perché lo svolge così. Il portavoce dell’esercito iraniano è uno che si rivolge, direttamente in inglese (per quanto la dizione sia maccheronica), a Trump. In questi termini:

IRGC spokesperson Ebrahim Zolfaghari “fired” Donald Trump



“Hey Trump, you’re fired! You’re familiar with that phrase. Thank you for your attention,” he said in English.



😉 His boldness is striking, considering that Israel previously eliminated IRGC spokesperson General Naeini. pic.twitter.com/aPv7ewvTQx — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

“Ehi Trump, sei licenziato!”, gli dice. Richiamando l’espressione che Trump usava spesso nel suo reality The Apprentice.

Secondo molti osservatori è chiaramente una strategia comunicativa, quella dell’Iran. Che va inserita in un contesto molto più ampio, in cui i social vengono usati dai governi in modo esplicitamente provocatorio, con un linguaggio che non ha nulla a che fare con la solita grammatica della diplomazia.

Un contesto in cui la Casa Bianca, per esempio, pubblica video violentissimi di guerra al ritmo della Macarena. O cose così, lasciando il mondo interdetto: