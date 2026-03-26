giovedì 26 Marzo 2026

VIDEO | “Trump, sei licenziato!”: il portavoce dell’esercito iraniano fa il verso al presidente Usa

E si inserisce nella nuova grammatica social della guerra. La Casa Bianca intanto pubblica video misteriosi senza senso

Data pubblicazione: 26-3-2026 ore 11:09Ultimo aggiornamento: 26-3-2026 ore 11:09

ROMA – Ebrahim Zolfaghari non teme Trump. Probabilmente è stato piazzato lì apposta, o semplicemente è il ruolo che è stato chiamato a svolgere, proprio perché lo svolge così. Il portavoce dell’esercito iraniano è uno che si rivolge, direttamente in inglese (per quanto la dizione sia maccheronica), a Trump. In questi termini:

“Ehi Trump, sei licenziato!”, gli dice. Richiamando l’espressione che Trump usava spesso nel suo reality The Apprentice.

Secondo molti osservatori è chiaramente una strategia comunicativa, quella dell’Iran. Che va inserita in un contesto molto più ampio, in cui i social vengono usati dai governi in modo esplicitamente provocatorio, con un linguaggio che non ha nulla a che fare con la solita grammatica della diplomazia.

Un contesto in cui la Casa Bianca, per esempio, pubblica video violentissimi di guerra al ritmo della Macarena. O cose così, lasciando il mondo interdetto:

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