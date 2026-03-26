L’oroscopo di giovedì 26 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Ora è possibile che tu dia un ultimatum ad una persona, specie se in amore qualcosa non quadra. Per quelli che da poco sono in prova, debbono dimostrare quanto valgono.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Sei libero da tante tensioni. E’ possibile fare delle scelte importanti sia in amore che nell’ambito del lavoro.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
L’amore non è facile da gestire, qualche gelosia di troppo, forse un dubbio. Oggi cerca di essere meno testardo.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Sono lieto di poterti dire che oggi sarà una giornata con molto meno stress. Molte delle riuscite sui tuoi progetti personali dipendono da quello che è rimasto in ballo.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Molta stanchezza, agitazione nel pomeriggio. Non strafare nei sentimenti, parcheggia l’ansia che non aiuta. Trattative in ritardo.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
E’ vero che in amore non tutto è facile, che non tutte le persone al tuo fianco capiscano quali siano i tuoi problemi e che non detesti avere limitazioni, una parola di troppo sarebbe la fine!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
I single del segno se non trovano soluzioni vuol dire che sbagliano persone o atteggiamento nei confronti degli altri. Giornata che porta missioni buone anche nell’attività pratica.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata di fermo, se lavori come dipendente vorresti cambiare ma per ora non si può, se lavori in proprio ci sono antagonisti o persone contro da abbattere, giornate da restare in difesa.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Buona questa giornata, specie, per quanto riguarda il lavoro. Forza e coraggio: imponi le tue idee anche in amore.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Vivi le emozioni migliori accanto a persone nuove. La tua solidità di carattere appare come un faro su cui anche altri possono fare conto e lasciarsi guidare quando il mare è in tempesta.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Mòderati nelle parole e nei gesti. Non tornare su una storia passata.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Possibili novità in amore. Lavoro ok, ma sei stanco.