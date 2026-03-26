giovedì 26 Marzo 2026

L’oroscopo di giovedì 26 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 26-3-2026 ore 7:47Ultimo aggiornamento: 26-3-2026 ore 7:47

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ora è possibile che tu dia un ultimatum ad una persona, specie se in amore qualcosa non quadra. Per quelli che da poco sono in prova, debbono dimostrare quanto valgono.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei libero da tante tensioni. E’ possibile fare delle scelte importanti sia in amore che nell’ambito del lavoro.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

L’amore non è facile da gestire, qualche gelosia di troppo, forse un dubbio. Oggi cerca di essere meno testardo.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sono lieto di poterti dire che oggi sarà una giornata con molto meno stress. Molte delle riuscite sui tuoi progetti personali dipendono da quello che è rimasto in ballo.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Molta stanchezza, agitazione nel pomeriggio. Non strafare nei sentimenti, parcheggia l’ansia che non aiuta. Trattative in ritardo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

E’ vero che in amore non tutto è facile, che non tutte le persone al tuo fianco capiscano quali siano i tuoi problemi e che non detesti avere limitazioni, una parola di troppo sarebbe la fine!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

I single del segno se non trovano soluzioni vuol dire che sbagliano persone o atteggiamento nei confronti degli altri. Giornata che porta missioni buone anche nell’attività pratica.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata di fermo, se lavori come dipendente vorresti cambiare ma per ora non si può, se lavori in proprio ci sono antagonisti o persone contro da abbattere, giornate da restare in difesa.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Buona questa giornata, specie, per quanto riguarda il lavoro. Forza e coraggio: imponi le tue idee anche in amore.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Vivi le emozioni migliori accanto a persone nuove. La tua solidità di carattere appare come un faro su cui anche altri possono fare conto e lasciarsi guidare quando il mare è in tempesta.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Mòderati nelle parole e nei gesti. Non tornare su una storia passata.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Possibili novità in amore. Lavoro ok, ma sei stanco.

Leggi anche

L’oroscopo di mercoledì 25 marzo 2026

di Redazione

L’oroscopo di martedì 24 marzo 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»