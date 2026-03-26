Rosalía interrompe il concerto a Milano: malore sul palco e show annullato

ROMA – Momenti di forte preoccupazione per i fan di Rosalía durante la tappa milanese, e unica data in Italia, del suo “Lux Tour”. La cantante è stata infatti costretta a interrompere e poi annullare lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago dopo circa un’ora dall’inizio, a causa di un improvviso malore dovuto ad un’intossicazione alimentare. Si tratta di un episodio senza precedenti nella carriera dell’artista, che non aveva mai cancellato un’esibizione per motivi di salute.

IL MALORE DURANTE LO SHOW

La serata, unica data italiana del tour, era iniziata regolarmente davanti a migliaia di spettatori. Tuttavia, fin dalle prime fasi qualcosa sembrava non funzionare: pause più lunghe del solito e un ritmo irregolare lasciavano intuire difficoltà fisiche. Nonostante tutto, Rosalía ha tentato di proseguire il concerto, portando avanti lo spettacolo con grande sforzo. Poi, visibilmente provata, si è fermata per parlare direttamente al pubblico, spiegando la situazione con grande sincerità.

ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

LE PAROLE DELLA CANTANTE

Dal palco, l’artista ha condiviso apertamente il suo stato di salute, cercando comunque di continuare fino all’ultimo: “Ho cercato di fare questo spettacolo fin dall’inizio, nonostante non stessi bene. Ho avuto una brutta intossicazione alimentare e ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento malissimo. Ho vomitato nel backstage e vorrei davvero dare il massimo, e sono praticamente a terra a fare del mio meglio. Posso provare a continuare, ma a un certo punto potrei dovermi fermare. Sto malissimo e ci sto provando davvero, farò del mio meglio, ma se dovremo fermarci, lo faremo se fisicamente non ce la faccio più. Ho dolore”.

Parole che hanno colpito profondamente gli 11mila spettatoti presenti, che hanno reagito con applausi e sostegno, comprendendo la difficoltà del momento. Infatti, nonostante il tentativo di andare avanti, le condizioni fisiche non hanno permesso alla cantante di proseguire. Dopo circa 40-60 minuti di spettacolo, Rosalía ha deciso di interrompere definitivamente il concerto, lasciando il palco tra la delusione, ma anche la solidarietà, dei fan. Resta ora da capire se la data verrà recuperata o se saranno previsti rimborsi per il pubblico presente.