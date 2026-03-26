giovedì 26 Marzo 2026

Rosalía interrompe il concerto a Milano: malore sul palco e show annullato

La cantante è stata costretta a interrompere e poi annullare lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago dopo circa un’ora dall’inizio

Data pubblicazione: 26-3-2026 ore 8:01Ultimo aggiornamento: 26-3-2026 ore 8:01

ROMA – Momenti di forte preoccupazione per i fan di Rosalía durante la tappa milanese, e unica data in Italia, del suo “Lux Tour”. La cantante è stata infatti costretta a interrompere e poi annullare lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago dopo circa un’ora dall’inizio, a causa di un improvviso malore dovuto ad un’intossicazione alimentare. Si tratta di un episodio senza precedenti nella carriera dell’artista, che non aveva mai cancellato un’esibizione per motivi di salute.

IL MALORE DURANTE LO SHOW

La serata, unica data italiana del tour, era iniziata regolarmente davanti a migliaia di spettatori. Tuttavia, fin dalle prime fasi qualcosa sembrava non funzionare: pause più lunghe del solito e un ritmo irregolare lasciavano intuire difficoltà fisiche. Nonostante tutto, Rosalía ha tentato di proseguire il concerto, portando avanti lo spettacolo con grande sforzo. Poi, visibilmente provata, si è fermata per parlare direttamente al pubblico, spiegando la situazione con grande sincerità.

LE PAROLE DELLA CANTANTE

Dal palco, l’artista ha condiviso apertamente il suo stato di salute, cercando comunque di continuare fino all’ultimo: “Ho cercato di fare questo spettacolo fin dall’inizio, nonostante non stessi bene. Ho avuto una brutta intossicazione alimentare e ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento malissimo. Ho vomitato nel backstage e vorrei davvero dare il massimo, e sono praticamente a terra a fare del mio meglio. Posso provare a continuare, ma a un certo punto potrei dovermi fermare. Sto malissimo e ci sto provando davvero, farò del mio meglio, ma se dovremo fermarci, lo faremo se fisicamente non ce la faccio più. Ho dolore”.

@christiancafa

Vi prego😭😭😭 #rosalia #concerto #milano #forum #stamale @La Rosalia

♬ audio originale – Christian Cafà

Parole che hanno colpito profondamente gli 11mila spettatoti presenti, che hanno reagito con applausi e sostegno, comprendendo la difficoltà del momento. Infatti, nonostante il tentativo di andare avanti, le condizioni fisiche non hanno permesso alla cantante di proseguire. Dopo circa 40-60 minuti di spettacolo, Rosalía ha deciso di interrompere definitivamente il concerto, lasciando il palco tra la delusione, ma anche la solidarietà, dei fan. Resta ora da capire se la data verrà recuperata o se saranno previsti rimborsi per il pubblico presente.

Leggi anche

Blanco annuncia il nuovo singolo ‘Ricordi’ con Elisa

di Redazione

VIDEO | Harry Potter, online il primo trailer della serie targata Hbo

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»