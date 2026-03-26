Meteo, le previsioni di giovedì 26 marzo 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Irruzione artica, si forma un ciclone. La giornata sarà contrassegnata dalle ultime intense precipitazioni al Nordest, dal maltempo al Centro e in Campania e Calabria con rovesci a tratti diffusi e intensi, ma soprattutto con nevicate estese sui rilievi al di sotto dei 700-800 metri. Venti forti o molto forti da nord/nordovest. Mari generalmente molto mossi. Sensibile calo termico.

NORD

La pressione è bassa sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con una mattinata piuttosto instabile sul Nordest più orientale e soprattutto costiero con rovesci. Sul resto delle regioni il tempo sarà più stabile con cielo a tratti molto nuvoloso. Soffieranno venti molto forti dai quadranti settentrionali, i mari saranno molto mossi. Nevicherà sugli Appennini a 600 metri.

CENTRO e SARDEGNA

Irruzione fredda sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo molto instabile e a tratti perturbato con precipitazioni localmente intense, anche sotto forma di temporale con grandine, ma soprattutto nevose sui rilievi a quote sempre più basse, e fin verso i 500 metri in serata. Mari generalmente molto mossi o agitati. Venti furiosi da nord.

SUD e SICILIA

La pressione è in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo molto instabile dapprima sulla Campania e poi, nel corso del giorno, anche su Calabria e Sicilia, specie tirreniche. Attese precipitazioni localmente moderate e nevicate sui rilievi a quote sempre più basse e fino in collina in serata e nottata. Venti forti sia di Maestrale, sia di Libeccio.