Ben Affleck da Fazio a ‘Che tempo che fa’

ROMA – Attore, regista, sceneggiatore e produttore, due volte Premio Oscar. È Ben Affleck l’ospite in esclusiva di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli in onda domenica 26 marzo alle 20.00 su Rai3.

IL NUOVO FILM AL CINEMA

Ben Affleck torna al cinema con il suo nuovo film da regista “AIR – La storia del grande salto”, nelle sale italiane dal 6 aprile, con Matt Damon nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike Sonny Vaccaro. La pellicola racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport quanto la cultura contemporanea e vede nel cast, oltre a Matt Damon e allo stesso Ben Affleck, anche Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker e Viola Davis.

GLI ALTRI OSPITI

Tra gli ospiti di ‘Che tempo che fa’ anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. E ancora: Daniel Pennac, dal 28 marzo nelle librerie con il romanzo “Capolinea Malaussène” ultimo capitolo della serie di Belleville che l’ha consacrato a livello internazionale; Emmanuel Carrère, autore di “V13”, raccolta di reportage sul processo contro i responsabili degli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015; la campionessa in carica di Coppa del Mondo di discesa libera Sofia Goggia, stella dello sci internazionale che nel suo palmares vanta 2 medaglie alle Olimpiadi (oro a Pyeong Chang 2018 e argento a Pechino 2022), un argento e un oro ai Mondiali e 48 podi complessivi in Coppa del Mondo; Diodato, a pochi giorni dall’uscita del suo quarto album “Così speciale”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giuseppe Curigliano, professore Ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative presso l’Istituto Europeo di Oncologia.

Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: la Gialappa’s Band; Ellen Hidding; Lillo; Teo Teocoli nei panni dell’amatissimo Caccamo; Francesco Paolantoni. Tornano al tavolo anche Diodato e Sofia Goggia.