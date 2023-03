École hôtelière Vda vince il concorso ‘A tavola con lo scialatiello’

AOSTA – L’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste di Châtillon ha vinto il primo premio nel concorso internazionale di cucina “A tavola con lo scialatiello di Enrico Cosentino”, in scena all’istituto San Paolo di Sorrento. Nella classifica finale, la scuola valdostana ha preceduto l’Istituto Gioberti di Roma e il Cesare Rits di Bolzano.

Alla competizione, riservata agli studenti degli istituti alberghieri e dell’enogastronomia, hanno partecipato, oltre all’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste, gli istituti Turi di Matera, Gioberti di Roma, Ferrari di Battipaglia, Wojtyla di Catania, Giolitti di Torino, Farnese di Caprarola, De Medici di Ottaviano, Cesare Rits di Bolzano e Wojtyla di Castrovillari.

Gli studenti partecipanti, due per ogni istituto, hanno preparato e proposto gli scialatielli, preparati per la prima volta dallo chef Enrico Cosentino nel 1976, in abbinamento a prodotti stagionali tipici della propria regione. La giuria, presieduta dalla dirigente scolastica del San Paolo, Lia Mascolo, era composta da Enrico Cosentino, chef e patrocinatore del concorso, Giuseppe Aversa, chef e patron del Ristorante stellato “Il Buco“ di Sorrento, dal giornalista Antonino Siniscalchi, Alfredo Irollo, dirigente settore sanitario AslNa3Sud e dallo chef stellato Lino Scarallo, allievo di Enrico Cosentino.