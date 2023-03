La Valle d’Aosta alla fiera a Firenze promuove patrimonio culturale

AOSTA – La Valle d’Aosta è presente a TourismA, il salone internazionale dedicato all’archeologia e al turismo culturale a Firenze da venerdì 24 a domenica 26 marzo. La Regione partecipa con uno stand dedicato alla “ricca e variegata offerta turistica regionale, con particolare attenzione al patrimonio culturale nonché alle numerose opportunità legate alla pratica di discipline outdoor in un contesto naturale suggestivo e unico”, hanno spiegato gli assessorati al Turismo, Sport e Commercio e ai Beni e alle Attività culturali.

TourismA è una manifestazione culturale di richiamo internazionale che, per tre giorni e negli spazi del centralissimo Palazzo dei Congressi, offre l’opportunità di presentare, condividere e riflettere su temi legati al patrimonio archeologico, alle strategie di valorizzazione e al suo potenziale turistico. È ugualmente un’occasione di incontro per addetti ai lavori, operatori turistici e culturali, viaggiatori, appassionati, mondo scolastico e ricercatori universitari nonché un’opportunità di business con l’incontro tra la domanda e l’offerta del turismo culturale.

“Riteniamo importante questa partecipazione congiunta all’evento fieristico di Firenze- hanno detto gli assessori Giulio Grosjacques e Jean-Pierre Guichardaz- perché la nostra regione ha il dovere di promuoversi sui mercati turistici valorizzando l’enorme patrimonio archeologico, artistico e culturale inserito in un contesto che non ha eguali in tutto l’arco alpino”.

Durante la manifestazione, momenti dedicati all’incontro tra domanda e offerta di itinerari e viaggi culturali nonché allo scambio e confronto tra operatori turistici che vendono itinerari che valorizzano il patrimonio culturale in tutte le sue declinazioni. TourismA si conferma una straordinaria kermesse che, tra archeologia e turismo culturale, promuove forme di fruizione del territorio all’insegna della sostenibilità. Un palcoscenico di livello internazionale per le novità del settore e un punto di riferimento per le nuove scoperte, la valorizzazione e le sinergie utili a potenziare l’attrattiva di luoghi, siti e musei archeologici.