Essenziali ma invisibili: la protesta dei rider

ROMA – I Rider dei principali servizi Delivery sono scesi in piazza San Silvestro a Roma per chiedere un miglioramento delle condizioni di lavoro. “Dopo la firma del contratto UGL assodelivery le condizioni dei Rider sono peggiorate notevolmente – dichiara uno dei manifestanti- abbiamo avuto molti problemi sia sulle tariffe, la parte contrattuale che sulla questione sicurezza”.

Tante le questioni sollevate dalla difficoltà di calcolare le tariffe delle varie fasce orarie per cui diventa impossibile prevedere con certezza il guadagno alla impossibilità di parlare con le varie società che interpongono dei Bot o delle chat fra la società e il lavoratore. “E’ da un anno che lavoro per Globo- spiega un rider- non ho mai visto nessuno in faccia. È tutto gestito attraverso le chat e le mail e purtroppo hai sempre la paura che se ti lamenti loro, avendo la tua mail e il tuo account, ti possono abbassare i punteggi o semplicemente non inviarti gli ordini”.

