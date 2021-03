Butantan Institute develops the first 100% Brazilian vaccine against Covid-19

by João Marcelo

SÃO PAULO – The Governor of the State of São Paulo, João Doria, announced on Friday, the 26th, that the Butantan Institute has started the development and pilot production of the first Brazilian vaccine against the new coronavirus. The government expects clinical trials of phases 1 and 2 in humans with the new immunizer to start next month, after authorization by Anvisa (National Health Surveillance Agency). “This is a historic announcement for Brazil and the world. ButanVac is the first 100% national vaccine, fully developed and produced in Brazil by the Butantan Institute, which is a pride of Brazil,” said Dória.

The Butantan Institute is an outstanding center for biological research. The Institute is a public institution linked to the São Paulo State Department of Health, of the São Paulo State Government since its foundation. For its remarkable work in public health, the institute is considered one of the main scientific centers in the world and today produces with Chinese IFA (active pharmaceutical ingredient) the main vaccine applied in Brazil

ButanVac will be a vaccine developed and produced entirely in Butantan, without the need to import Active Pharmaceutical Ingredients. The results of pre-clinical tests carried out on animals have shown promise, which allows to evolve to clinical studies in humans. The governor also said that the WHO (World Health Organization) will receive on Friday all information from Butanvac, so that it can monitor the development of the immunizer.

The new immunizer initiative is part of an international consortium of which the Butantan Institute is the main producer, responsible for 85% of the total capacity, and is committed to providing this vaccine to Brazil and to low and middle income countries.

Ricardo Palacios, medical director of clinical research at the Butantan Institute said that the new Brazilian vaccine will have a high safety profile. “We know how to produce ButanVac, we have the technology for that, and we also know that inactivated vaccines are effective against COVID-19. Being able to deliver more vaccines is what we need at such a critical time, ”he explains.

The CEO of Butantan, Dimas Covas says that the technology and the knowledge acquired with Coronavac, a vaccine of Chinese origin that is the most used in Brazil, was used. Dimas Covas also explained that the partnership with the Chinese laboratory will not be interrupted and there will be no changes in the schedule for receiving Chinese IFA (active pharmaceutical ingredient).

According to the institute, clinical research in humans of the new immunizer will be carried out in accordance with high international ethical and quality standards. The results will determine whether the vaccine is safe and has an immune response capable of preventing COVID-19.

VACCINO. AL VIA LA PRODUZIONE DI BUTANVAC, BRASILIANO AL 100%

di João Marcelo

SAN PAOLO – L’Istituto Butantan ha avviato lo sviluppo e la produzione pilota del primo vaccino brasiliano contro il nuovo coronavirus: lo ha annunciato oggi il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria. L’esecutivo prevede che i test clinici delle fasi I e II sugli esseri umani con il nuovo siero inizino il mese prossimo, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia del farmaco brasiliana, l’Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria).

Nel corso di una conferenza stampa, Doria ha dichiarato: “È un annuncio storico per il Brasile e il mondo. ButanVac è il primo vaccino nazionale al 100%, completamente sviluppato e prodotto in Brasile dall’Istituto Butantan, un’eccellenza per il Paese”. L’Istituto Butantan è un centro per la ricerca biologica. Si tratta di un’istituzione pubblica collegata al dipartimento della Salute dello Stato di San Paolo. Per il suo lavoro nella sanità pubblica, il centro di ricerca è considerato uno dei principali poli scientifici al mondo e oggi produce grazie a ingredienti farmaceutici attivi acquistati dalla Cina, il primo vaccino del Brasile, il CoronaVac.

ButanVac sarà invece il vaccino sviluppato e prodotto interamente al Butantan, senza la necessità di importare Ingredienti farmaceutici attivi. I risultati dei test clinici effettuati sugli animali si sono rivelati promettenti, il che ha permesso di passare ai test sugli esseri umani. Il governatore ha anche affermato che l’Organizzazione mondiale della sanità riceverà oggi tutte le informazioni sul ButanVac, in modo da poter monitorare lo sviluppo del vaccino.

L’iniziativa fa parte di un consorzio internazionale di cui l’Istituto Butantan è il principale produttore, responsabile dell’85% della capacità totale, e si impegna a fornire questo vaccino al Brasile e ai Paesi a basso e medio reddito.

Ricardo Palacios, direttore medico della ricerca clinica presso l’Istituto Butantan, sempre in conferenza stampa ha affermato che il nuovo vaccino brasiliano avrà un alto profilo di sicurezza. “Sappiamo come produrre ButanVac” ha detto. “Essere in grado di fornire più vaccini è ciò di cui abbiamo bisogno in un momento così critico”.

L’amministratore delegato di Butantan, Dimas Covas, anche lui presente alla conferenza stampa, ha riferito che sono state utilizzate tecnologia e conoscenze acquisite attraverso il CoronaVac, un vaccino di origine cinese utilizzato in Brasile. Secondo Covas, la partnership con il laboratorio cinese non verrà interrotta e non ci saranno cambiamenti nel programma per ricevere gli ingredienti farmaceutici attivi dalla Cina. Secondo l’Istituto, la ricerca clinica sugli esseri umani del nuovo siero sarà condotta in conformità con elevati standard etici e di qualità internazionali. I risultati determineranno se il vaccino è sicuro e dà una risposta immunitaria in grado di prevenire il Covid-19.

INSTITUTO BUTANTAN DESENVOLVE A PRIMEIRA VACINA 100% BRASILEIRA CONTRA COVID-19

by João Marcelo

SÃO PAULO – O Governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira, dia 26, que o Instituto Butantan iniciou o desenvolvimento e a produção-piloto da primeira vacina brasileira contra o novo coronavírus. O governo espera que os ensaios clínicos de fases 1 e 2 em humanos com o novo imunizante comecem no mês que vem, após autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). “Este é um anúncio histórico para o Brasil e para o mundo. A ButanVac é a primeira vacina 100% nacional, integralmente desenvolvida e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, que é um orgulho do Brasil”, disse Dória.

O Instituto Butantan é um destacado centro de pesquisa biológica. O Instituto é uma instituição pública ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo desde sua fundação. Por seu trabalho notável em saúde pública, o instituto é considerado um dos principais centros científicos do mundo e hoje produz com IFA (active pharmaceutical ingredient) chineses a principal vacina aplicada no Brasil

A ButanVac será uma vacina desenvolvida e produzida integralmente no Butantan, sem necessidade de importação dos Insumos Farmacêuticos Ativos. Os resultados dos testes pré-clínicos realizados com animais se mostraram promissores, o que permite evoluir para estudos clínicos em humanos. O governador também disse que a Organização Mundial da Saúde receberá nesta sexta todas as informações da Butanvac, para que acompanhe o desenvolvimento do imunizante.

A iniciativa do novo imunizante faz parte de um consórcio internacional do qual o Instituto Butantan é o principal produtor, responsável por 85% da capacidade total, e tem o compromisso de fornecer essa vacina ao Brasil e aos países de baixa e média renda.

Ricardo Palacios, diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan afirmou que a nova vacina brasileira terá perfil alto de segurança. “Nós sabemos produzir a ButanVac, temos tecnologia para isso, e sabemos também que vacinas inativadas são eficazes contra a Covid-19. Poder entregar mais vacinas é o que precisamos em um momento tão crítico”, explica.

O diretor-presidente do Butantan, Dimas Covas afirma que foi utilizada a tecnologia e o conhecimento adquirido com a Coronavac, vacina de origem chinesa que é a mais utilizada no Brasil. Dimas Covas ainda explicou que a parceria com o laboratório chines nao vai ser interrompida e nem haverá mudanças no cronograma de recebimento dos insumos chineses.

A pesquisa clínica em humanos do novo imunizante será realizada em conformidade com altos padrões internacionais éticos e de qualidade. Os resultados vão determinar se a vacina é segura e tem resposta imune capaz de prevenir a Covid-19.