Covid, 23.987 contagi e 457 morti. Tasso di positività stabile a 6,8%

ROMA – Sono 457 i morti di coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri i decessi erano stati 460. Sono stati rilevati 23.987 nuovi casi con 354.952 test effettuati per un tasso di positività del 6,8%, identico a ieri quando erano stati rilevati 23.696 nuovi casi con 349.472 tamponi. Le terapie intensive occupate in Italia da pazienti con coronavirus passano nelle ultime ventiquattro ore da 3.620 a 3.628, otto più di ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e Ministero della salute.