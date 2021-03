Pd, fonti Iv: Letta evita di chiamare Renzi, che “non ha problemi”

ROMA – Non ci sono stati contatti per il momento tra Enrico Letta e Matteo Renzi. Il segretario del Pd ha evitato di chiamare il leader di IV che però fa sapere di non avere alcun problema sulla questione, spiegano fonti di Italia viva.

Matteo Renzi interverrà in Senato martedi rivendicando l’approvazione dell’assegno unico, obiettivo che Italia Viva aveva posto alla Leopolda e che si appresta, con il voto finale a palazzo Madama, a diventare una realtà concreta a sostegno delle famiglie.

In casa Italia Viva si torna anche sulla proposta dei tamponi settimanali agli studenti lanciata esattamente un anno fa da Renzi in un’intervista ad Avvenire, quando fu duramente attaccato per aver posto il tema prioritario delle riaperture delle scuole. “Se anziché i banchi a rotelle si fosse investito sui tamponi oggi avremmo meno contagiati e più scuole aperte”, spiegano fonti renziane.