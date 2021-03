Pd, con le Sardine torna il feeling. Letta: “Ottime prospettive”

BOLOGNA – Dall’occupyPd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti alla ‘distensione’ con il nuovo leader del Pd, Enrico letta. Dai toni aspri (su tutti quell’aggettivo di marchio ‘tossico’ che tanto era andato di traverso a dirigenti e militanti dem) a parole ‘al miele’: Sardine e Pd tornano a parlarsi e sentirsi dalla ‘stessa parte’.

Questa mattina Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Anna Claudia Petrillo, Micol Urtesi hanno incontrato, in videoconferenza, il neosegretario Pd Letta, il vicesegretario Peppe Provenzano e il coordinatore della segreteria Marco Meloni e, dopo il faccia a faccia, hanno fatto sapere che l’incontro è stato “positivo basato sul riconoscimento reciproco in un clima di apertura e dialogo costruttivo. La strada è lunga e accidentata, un sorriso non è tutto, ma è comunque un buon inizio”.

Era il 5 marzo, tre settimane fa, quando le Sardine annunciavano la visita al Nazareno dopo lo strappo di Zingaretti. Sarebbero seguiti giorni di rapporti molto tesi. Oggi c’è Letta e pure lui saluta il ritrovato clima con le Sardine. Quello che c’è stato è stato “un incontro utile e costruttivo”, scandisce il segretario del Pd, “il seguito di quello, importante, che fece la presidente Valentina Cuppi a nome di tutto il Pd, tre settimane fa. Abbiamo scambiato riflessioni e messo sul tavolo idee. Ottime prospettive. Avanti”.

Il post delle Sardine su Fb che dà conto della riunione con il nuovo vertice Pd in poco più di due ore ha mietuto oltre 450 like e commenti di ‘amici’ che si rallegrano della ricucitura, come del resto già erano stati in tanti quelli che avevano lodato l’intervento-scossone delle Sardine dopo il polemico passo indietro di Zingaretti.