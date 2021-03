Acqua, tutti i segreti dell’oro blu: ecco l’ultimo numero di Ecofuturo Magazine

ROMA – “L’acqua è vita!” Quante volte l’abbiamo sentito ripetere? Forse però sarebbe più corretto dire che la vita, tutta la Vita, ruota attorno all’acqua, nel bene e nel male. È per questo che Ecofuturo Magazine ha scelto di dedicarle il focus di questo numero, uscito in concomitanza conla Giornata Mondiale dell’Acqua.

La rivista, disponibile gratuitamente online, contiene anche un’intervista esclusiva al Ministro Enrico Giovannini. E poi ancora bioeconomia, abitare, mobilità, energie rinnovabili, autoproduzione, esperienze virtuose, la rivoluzione dell’orto, educazione, musica, cinema, viaggi, salute, spazio bambini, la graphic novel di Jacopo Fo e tanto altro ancora.

Ecofuturo Magazine è la rivista di approfondimento bimestrale di Ecofuturo, il festival che ogni anno si pone come punto di riferimento e luogo di incontro per chi crede in un futuro ecosostenibile.

LEGGI QUI LA RIVISTA DI ECOFUTURO: ACQUA, TUTTI I SEGRETI DELL’ORO BLU