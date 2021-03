Vaccino, De Luca: “Con questi ritmi immunità di gregge in 3 anni”

NAPOLI – “Con i ritmi attuali ci mettiamo 3 anni per raggiungere in Italia l’immunità di gregge“. Cosi’, in una diretta Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in quale spiega che “per vaccinare la popolazione italiana servono 90 milioni di dosi, ma siamo in forte ritardo”.

Per la fornitura del vaccino russo Sputnik – informa De Luca – “investiamo risorse della Regione Campania. Ma, una volta coperte le esigenze dei nostri concittadini, metteremo a disposizione di tutto il Paese la quantità restante. Intendiamo muoverci in un contesto di solidarietà nazionale e di aiuto reciproco se la disponibilità sarà importante”.

DE LUCA: “PRENOTATO SPUTNIK PER IMMUNIZZARE 4,5 MLN CAMPANI“

“L’obiettivo della Campania è completare l’immunizzazione entro autunno – spiega il governatore -, ma dobbiamo fare 60mila somministrazioni al giorno. Ad oggi non abbiamo i quantitativi necessari. La Regione Campania ha stipulato un contratto di fornitura con un’azienda che produce Sputnik, un vaccino aggiuntivo perché non è tra quelli trattati dall’Unione europea. Lo abbiamo prenotato per avere i vaccini necessari per immunizzare 4,5 milioni di cittadini”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De luca in una diretta Facebook. “Ovviamente – ha spiegato – il contratto diventa operativo immediatamente dopo l’approvazione di Ema o di Aifa. Ci stiamo muovendo sulla linea indicata da Draghi: se non abbiamo risposte dall’Ue, andremo avanti anche da soli per la parte aggiuntiva”. De Luca ha chiesto alle autorità sanitarie di seguire tempi di verifica rapidi, ricordando che Sputnik ” è già usato a San Marino e in altri 60 Paesi del Mondo, ha una copertura del 92% ed è stato valutato positivamente da una delle riviste scientifiche più autorevoli del mondo”.