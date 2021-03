Vaccini Toscana, Giani: “Dose a tutti gli over 80 entro 25 aprile”

ROMA – “In Toscana abbiamo già tutto impostato per arrivare a 200.000 vaccinazioni per gli over 80 entro Pasqua, completando così il primo ciclo di vaccinazione il 25 aprile. Negli ultimi tre giorni stiamo rispettando il programma al 100%”. Lo afferma intervenendo ad Agorà su Raitre il presidente della Regione, Eugenio Giani, in merito alla campagna di vaccinazione contro il Covid. “Emerge questo aspetto che mi dispiace molto” del ritardo della vaccinazione fra gli anziani “ma il 25 aprile i nostri over 80 avranno la loro dose“. Del resto, evidenzia, “i Pfizer sono vaccini che avevamo destinato fin dall’inizio per anziani, operatori sanitari. Evidentemente abbiamo concentrato su un’area di interpretazione un po’ più estesa gli operatori sanitari e quindi poi ci siamo trovati di rincorsa sugli ultra-ottantenni, mentre di Pfizer ne sono arrivati la metà rispetto a quelli che ci venivano promessi”.

GIANI: “SE POTESSI IN TOSCANA VACCINEREI 24 ORE SU 24“

“Non mi interessa la polemica, in questo momento c’è solo da agire e da fare. Se potessi starei 24 su 24 ore a vaccinare e ad aiutare chi vaccina. Quello che possiamo offrire ai cittadini sono 70-90 mila dosi di Pfizer la prossima settimana: saranno tutte destinate agli over 80″, spiega Giani. “Ci sarà il momento di fare dei bilanci- avverte- ma ora c’è solo da trasmettere più vaccini possibili agli ultraottantenni”.