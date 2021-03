La riapertura delle scuole nel Lazio potrebbe slittare a martedì 30 marzo

ROMA – Potrebbe slittare a martedì l’apertura delle scuole prevista nel Lazio. Il Dpcm del governo, infatti, indica per il cambio di colore la necessità che siano trascorsi 15 giorni. Quindi, a quanto si apprende, salvo nuove decisioni del ministero della Salute e basandosi in maniera letterale sul testo governativo, il cambio di colore delle Regioni dovrebbe scattare martedì e non lunedì. Di conseguenza anche gli asili nido, le materne, le elementari e le medie della regione Lazio potrebbero aprire in presenza martedì 30 marzo.