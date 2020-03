Coronavirus, detenuti del carcere di Potenza avviano raccolta fondi

POTENZA – “Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, secondo le proprie possibilità, perchè i detenuti fanno parte della società civile, come affermato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E noi, con questo piccolo contributo, vorremmo far sentire proprio alla società civile la nostra appartenenza”. Così in una lettera scritta a mano dai detenuti del carcere di Potenza che hanno deciso di avviare una raccolta fondi per la protezione civile italiana impegnandosi anche loro nella lotta al nuovo coronavirus.

La lettera è stata consegnata all’amministrazione penitenziaria della casa circondariale del capoluogo. I detenuti nel documento esprimono “la loro solidarietà a tutti coloro che sono impegnati in prima linea per arginare il contagio”, in particolare medici, infermieri e volontari.