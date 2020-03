Azzolina: “Per la maturità commissione interna e presidente esterno, 1,6 milioni di studenti esclusi da didattica online”

ROMA – Sugli esami di maturita’, “il mio orientamento e’ di proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni. Da un lato, cio’ vale a tutelare gli apprendimenti effettivamente acquisiti. Dall’altro, un presidente esterno si fa garante della regolarita’ dell’intero percorso d’esame”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell’informativa al Senato.

“Il ministero- aggiunge la ministra- e’ gia’ al lavoro e stiamo predisponendo tutte le misure necessarie per intervenire, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, in materia di: valutazione intermedia e finale degli studenti; modalita’ di recupero degli apprendimenti; requisiti di accesso e struttura degli Esami di Stato, per il I e II ciclo di Istruzione; ridefinizione del calendario scolastico nazionale e dei calendari regionali, nel rispetto delle prerogative delle Regioni”.

1,6 MLN STUDENTI NON STA FACENDO DIDATTICA A DISTANZA

Niente scuola ne’ didattica a distanza per circa 1,6 milioni di studenti in Italia. E’ questo il numero di ragazzi che in questo momento non sta facendo nulla. Lo si apprende da un’informativa in Senato della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, secondo la quale “sono 8,3 milioni i ragazzi che in tutto non possono accedere agli edifici scolastici” a cui vanno sottratti quindi i “6,7 milioni raggiunti, attraverso mezzi diversi, da attivita’ didattiche a distanza”.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, aggiunge che “il 93% delle scuole italiane ha risposto al quesito” previsto dal monitoraggio attivato dal ministero sulla didattica a distanza, e il “67% di quelle che hanno attivato l’attivita’ a distanza hanno previsto per essa specifiche forme di valutazione”.

Infine, “l’89% degli istituti- ha concluso Azzolina– ha predisposto attivita’ e materiali specifici per gli alunni con disabilita‘”.