Coronavirus, M5S: “Giornata decisiva per l’Europa, o cambia o si sgretola”

ROMA – “L’Europa o cambia o si sgretolera’. Il Presidente Conte oggi rappresentera’ a Bruxelles tutti gli italiani che chiedono all’Europa un cambio di passo. Questa crisi tocca il nostro Paese quanto l’intero Continente. Oggi il Governo italiano, assieme ad altri 8 paesi, proporra’ una condivisione degli sforzi tra i vari Stati all’insegna della solidarieta’ e del sostegno reciproco. Dobbiamo mettere la fiducia e lo spirito comunitario dinanzi ogni cosa. E’ una giornata decisiva per le sorti dell’Europa”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Politiche UE.

“La proposta dei bond europei, se passa, equivale all’inizio di una nuova fase politica per l’intera Unione Europea“, aggiungono compiacendosi anche per le parole della Presidente di Commissione Ursula Von der Leyen.

“Ha ragione la Presidente quando afferma che gli europei ricorderanno queste settimane, tra chi ha agito e chi no. L’Italia e’ in prima linea. O si cambia o sara’ crisi irriversibile per il progetto europeo. Siamo con il Presidente Conte e per quel cambiamento nella UE tanto invocato in questi anni”, conclude la nota.